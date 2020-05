O esclarecimento da ERS surge na sequência de notícias de que a ERS estava a cobrar taxas a várias autarquias associadas ao registo dos hospitais de campanha, que podem chegar aos 50 mil euros.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a ERS assegurou que “não solicitou qualquer pagamento a nenhuma dessas entidades” quando fez esses pedidos de informação.

“Considerando as diversas iniciativas inscritas no atual contexto de emergência de saúde pública e situação excecional que se vive, a ERS remeteu pedidos de informação a um conjunto de entidades, em função de informações tornadas públicas pelas próprias entidades, pelo Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde e Administrações Regionais de Saúde sobre os espaços onde estariam a ser prestados cuidados de saúde”, sublinhou.

Segundo a entidade, “os ofícios remetidos destinaram-se, apenas, a obter informação sobre a atividade prestada em cada um dos locais referidos, começando desde logo pela confirmação sobre se ali são prestados cuidados de saúde”.

A ser o caso, pedia os elementos identificativos das entidades responsáveis pela exploração dos espaços, a atividade desenvolvida ou a desenvolver, com indicação dos profissionais de saúde associados, alertando ainda para a obrigação legal de registo na ERS no caso de “terem efetivamente por objeto a prestação de cuidados de saúde”.

A entidade avançou ainda que “está a analisar todas as situações de que teve conhecimento, em colaboração com os vários organismos com competências na área da saúde, tendo começado desde logo por solicitar informações ao Ministério da Saúde e, de seguida, às entidades envolvidas, incluindo câmaras municipais, ao abrigo do princípio da cooperação institucional previsto na lei”.