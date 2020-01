A proposta, que foi aprovada com o voto contra do BE e a abstenção do PS, CDU e PAN, mereceu a atenção de todos os partidos políticos que, durante a sessão extraordinária desta segunda-feira, manifestaram preocupação com o regulamento que implementa “normas relativas à organização, funcionamento, disciplina, limpeza e segurança” do Mercado do Bolhão.

A primeira força política a intervir sobre a questão, que integrou uma lista de sete pontos de ordem do dia, foi o BE, para quem o regulamento em apreciação “abre a porta à exploração do mercado a entidades privadas”.

“O regulamento ao admitir que além do município, a entidade gestora pode delegar os seus poderes de gestão, direção, exploração, administração e fiscalização, abre a porta à exploração do mercado a entidades privadas. Não aceitamos a possibilidade aberta pelo regulamento (…) porque sempre defendemos a modernização do mercado através de direção municipal”, afirmou o deputado Joel Oliveira.

Apesar da CDU não ter chumbado o documento, defendeu também a necessidade de se “envolver os comerciantes” na gestão do espaço, a qual entende que deve ser “100% municipal”.

“Queremos que o presidente assuma o compromisso de que o Bolhão vai ser gerido pela Câmara Municipal do Porto”, apelou o deputado.