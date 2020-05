Esta semana começaram a ser divulgados documentos enviados às empresas com diretrizes sobre como devem aplicar as regras de distanciamento social no local de trabalho, o que pode implicar turnos alterados, encerramento de cantinas e uso de equipamento de proteção.

O Governo instruiu entretanto as autarquias para prepararem a reabertura de centros de reciclagem para evitar a acumulação de lixo que possa resultar na descarga ilegal de resíduos.

Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, avisou os britânicos de que vão ter de se “adaptar a uma nova normalidade onde nós, como sociedade, vamos ter de nos adaptar a novas maneiras seguras de trabalhar, viajar, interagir e de continuar as nossas vidas no dia a dia”.

No debate semanal, o primeiro em que enfrentou Keir Starmer, o recém-eleito líder do Partido Trabalhista, a principal força política da oposição, Boris Johnson disse que “todas as mortes são trágicas” quando confrontado com o facto de o Reino Unido ser atualmente o país europeu com maior mortalidade resultante da pandemia de covid-19.

Porém, argumentou que não existem dados completos para fazer comparações internacionais e que “vai haver uma altura certa para olhar para as decisões tomadas e [discutir] se poderiam ter sido tomadas decisões diferentes”.

Johnson também reconheceu que o país não tinha capacidade de testagem para continuar a estratégia de rastreamento de casos e contactos para conter a propagação da doença em meados de março, mas garantiu que o objetivo agora é chegar aos 200 mil testes por dia no final de maio.

“O sistema de testagem vai ser crucial para a nossa recuperação económica a longo prazo”, vincou.

De acordo com os dados atualizados de terça-feira, o Reino Unido identificou 194.990 pessoas infetadas, das quais 29.427 morreram durante a pandemia covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.