“Embora me sinta melhor e tenha cumprido os sete dias de isolamento, ainda tenho sintomas, um pouco de febre”, explicou, num tom rouco, num vídeo colocado na rede social Twitter.

Boris Johnson anunciou ter sido diagnosticado com covid-19 na passada sexta-feira, após ter sentido febre e tosse.

As orientações das autoridades são para que as pessoas com sintomas permanecerem em quarentena pelo menos durante sete dias e continuarem mais tempo se ainda tiverem sintomas.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, que foi diagnosticado igualmente na semana passada, voltou ao trabalho na quinta-feira.

Na mensagem, Boris Johnson lançou um apelo aos britânicos para resistirem à tentação de romper o confinamento decretado pelo governo durante o fim-de-semana, para o qual está previsto boas condições meteorológicas.