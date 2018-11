O montante da verba, segundo o Jornal de Angola, foi avançado na quarta-feira em Luanda pela enviada da primeira-ministra britânica, baronesa Lindsay Northover, no primeiro dia de uma visita oficial de três dias ao país, com vista ao reforço das relações de cooperação.

Lindsay Northover, que falava aos jornalistas no final de um encontro com o ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira, disse que o Reino Unido já está a financiar vários projetos incluídos no PDN, com destaque para a construção e manutenção das subestações elétricas de Viana e da Gabela.

O encontro com o ministro das Finanças, contou Lindsay Northover, serviu para escolher os projetos prioritários para o respetivo financiamento

“Estou muito contente por os primeiros projetos designados terem sido, finalmente, validados e saído do papel”, salientou.