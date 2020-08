A ministra assegurou que o acordo que espera formalizar com o Japão vai “significativamente mais além” do acordo comercial que o país nipónico mantém com a União Europeia.

O Reino Unido mantém ativas numerosas frentes de negociação com terceiros países para substituir os tratados comunitários que tem adotado até ao momento, antes de romper em definitivo os laços com o bloco europeu no final de 2020.

O valor das trocas comerciais entre o Reino Unido e o Japão atingiu 29.500 milhões de libras em 2018 (32.660 milhões de euros).

De acordo com os cálculos do Ministério do Comércio Internacional, um acordo bilateral com uma “substancial liberalização das taxas” poderia incrementar “a longo prazo” o PIB britânico em torno de um 0,07%, equivalente a 1.500 milhões de libras (1.660 milhões de euros).