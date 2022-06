António Costa assumiu esta posição depois de ter sido recebido pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no número 10 da Downing Street, em Londres, encontro que durou cerca de 45 minutos e no qual também esteve presente o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho.

“Esta declaração conjunta será fundamental para relançar a mais antiga aliança que existe a nível mundial após o Brexit. Foi das primeiras que Estados-membros assinaram e está é talvez a que abrange mais temas, desde as áreas da defesa, investigação, passando pelo investimento, comércio, até às tecnologias, transição digital e energias renováveis”, declarou o líder do executivo português aos jornalistas.

”São desafios com que estamos confrontados e que podemos responder a eles em conjunto. O facto de termos uma comunidade científica tão forte aqui no Reino Unido ajuda muito a estabelecer as pontes entre as nossas instituições científicas e universitárias”, sustentou.

Perante os jornalistas, António Costa salientou também que o Reino Unido “tem vindo crescentemente a investir em Portugal, “beneficiando as empresas britânicas das vantagens do Brexit no Reino Unido e as vantagens de continuarem na União Europeia por investirem em Portugal”.

“Têm investido sobretudo na área das tecnologias”, completou.

Costa afirma que Boris Johnson deverá estar em Lisboa na conferência dos Oceanos

“Há uma hipótese muito séria de Boris Johnson poder ir à Conferência dos Oceanos das Nações Unidas [entre 27 de junho e 1 de julho], em Lisboa, embora calhe entre a reunião do G7 e a Cimeira da NATO”, em Madrid, declarou António Costa após ter sido recebido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, em Londres, no número 10 da Downing Street.

Fonte diplomática adiantou à agência Lusa que Boris Johnson deverá estar em Lisboa “numa janela de oportunidade” que terá entre o fim da reunião do G7 e o início da Cimeira da NATO de Madrid, que decorre entre 28 e 30 de junho. Ou seja, a data mais provável é o próximo dia 28.

Perante os jornalistas, o líder do executivo português considerou que “não há nada que possa unir mais o Reino Unido e Portugal do que a área dos oceanos” e falou depois sobre um progresso registado nesta área.

“O Reino Unido fará um investimento crescente no grande centro de investigação internacional criado nos Açores para o estudo das alterações climáticas e do mar profundo. Vai haver um reforço claro da participação do Reino Unido, que terá um maior envolvimento ao nível dessas áreas de investigação”, adiantou.