De acordo com a BBC, a ministra do Interior do Reino Unido deixa o cargo depois "de um erro sincero" e não um desacordo sobre qualquer política, informou o executivo ao canal de televisão Inglês.

Braverman é a segunda baixa do governo liderado por Liz Truss. A sua saída poderá fragilizar ainda mais a primeira-ministra (PM), numa semana de "caos" político e num momento em que Downing Street tenta mostrar "estabilidade e unidade no governo".

As pessoas devem assumir responsabilidade pelos seus erros, "fingir que não erramos, não é política a sério" disse Suella Braverman na carta de demissão enviada à PM.

"Tenho preocupações com a direção que este governo está a seguir. Não apenas quebrámos promessas importantes que foram prometidas aos nossos eleitores, mas também tenho sérias preocupações com o compromisso deste governo em honrar os compromissos do manifesto, como reduzir o número geral de migração e interromper a migração ilegal, particularmente as perigosas travessias de pequenos barcos”, refere a missiva citada pela BBC .

Suella Braverman era manifestamente próxima da ala direita do partido. A sua renúncia pode causar mais instabilidade interna, prevê a BBC, sobretudo entre os parlamentares que têm apoiado a líder conservadora.

Por outro lado, a substituição da ministra do Interior pode ser uma oportunidade para Truss trazer alguém mais próximo de si e assim reforçar o seu apoio.

A reação por parte da oposição veio reforçar a ideia de "caos" que os liberais têm vindo a acusar acrescentando que a "solução passa por eleições gerais", refere a BBC.