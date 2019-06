Matt Hancock, que reuniu apenas 20 votos na primeira volta da eleição do novo líder Conservador, desistiu hoje da corrida, mas escusou avançar qual dos candidatos irá apoiar.

"Avancei como um candidato para o futuro, mas o partido compreensivelmente procura por um candidato para as circunstâncias únicas do presente", disse Hancock em comunicado, citado pelo britânico The Guardian. "Decidi, assim, abandonar a corrida, e procurarei continuar a promover da melhor maneira os valores pelos quais lutamos, da livre iniciativa e uma sociedade livre, aberta e aspiracional, sustentada na crença otimista do valor individual de cada pessoa", acrescentou.

Ontem, Boris Johnson venceu a primeira ronda de votações (a primeira de várias) para a escolha do sucessor de Theresa May na liderança do Partido Conservador e no lugar de líder do Governo. Esta primeira volta era reservada ao grupo parlamenta, com 313 deputados habilitados para votar.

O antigo Mayor de Londres Boris Johnson, considerado o favorito para suceder a May, angariou 114 votos, seguido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt (43), o ministro do Ambiente, Michael Gove (37), o antigo ministro para o 'Brexit' Dominic Raab (27), o ministro do Interior, Sajid Javid (23), o ministro de Saúde, Matt Hancock (20), que agora desistiu, e o ministro para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart (19). De fora da corrida ficaram logo ontem Mark Harper, Andrea Leadsom e Esther McVey ficam de fora, que tiveram menos de 16 votos.