A Inglaterra vai proibir os encontros sociais com mais de seis pessoas, tanto no interior como no exterior, a partir da próxima segunda-feira, tendo em conta o avanço preocupante das infeções por covid-19 nos últimos dias.

Segundo a BBC, o novo limite legal vai proibir grupos com mais de seis pessoas que se reúnam socialmente, em ambientes fechados ou ao ar livre. Todavia, a regra não se aplica a escolas, locais de trabalho, casamentos, funerais e desportos de equipa organizados. O primeiro-ministro, Boris Johnson, vai divulgar mais detalhes na quarta-feira. "Precisamos de agir agora para impedir a propagação do vírus. Portanto, estamos a simplificar e a fortalecer as regras de contacto social — tornando-as mais fáceis de entender", adiantou. "É absolutamente essencial que as pessoas agora sigam estas regras e se lembrem do básico: lavar as mãos, usar máscara, manter distância de outras pessoas e fazer um teste se tiver sintomas", frisou. Boris Johnson disse ainda que qualquer grupo de sete ou mais pessoas reunidas em qualquer lugar "corre o risco de ser dispersado pela polícia ou multado por não conformidade". Aqueles que violam a regra arriscam uma multa de 110 euros, que poderá atingir os 3.527 euros. O Reino Unido registou mais 2.420 novas infeções e 30 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, informou o ministério da Saúde britânico, confirmando um agravamento da situação epidémica no país que está a preocupar as autoridades britânicas. Na segunda-feira tinham sido registados 2.948 novos casos de covid-19 e mais três mortes. Continuar a ler O total acumulado de casos de contágio desde o início da pandemia covid-19 no Reino Unido passou hoje para 352.520 e o número de mortes para 41.584. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu hoje estar preocupado com o aumento do número de casos de infeção, em particular de jovens entre 17 e 21 anos. Esta tarde impôs restrições na cidade de Bolton, no norte de Inglaterra, onde os restaurantes e bares só estão autorizados a vender para fora e obrigados a fechar até às 22:00 horas, e apelou ao respeito das regras de distanciamento social. Segundo Hancock, a taxa de novos casos naquela cidade é a mais alta do país, cerca de 120 casos por 100 mil habitantes, a maioria de pessoas com 20 e 30 anos. O Reino Unido é o país com o maior número de mortos na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, Indía e México. Este valor deixa de fora os casos suspeitos não verificados por teste cujas certidões de óbito referem o covid-19, os quais empurram o balanço verdadeiro, segundo estatísticas oficiais, para cerca de 57.300 mortes. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram