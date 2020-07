Reino Unido

O Reino Unido registou 79 mortos de covid-19 e 560 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, de acordo com as autoridades de saúde britânicas.

No total, desde o início da pandemia de covid-19 morreram 45.501 pessoas no Reino Unido entre os 296.377 casos de contágio verificados por teste, indicou a direção-geral de Saúde de Inglaterra (Public Health England).

Na terça-feira tinham sido registadas mais 110 mortes e 445 novos casos.

Na atualização dos dados feita hoje, o número de pacientes hospitalizados baixou para 1.598, mas o número daqueles com necessidade de ventilador aumentou para 137.

O Ministério da Saúde britânico suspendeu o boletim diário do número de mortes devido às dúvidas levantadas sobre o processo de contagem.

Investigadores da Universidade de Oxford questionaram o método usado pela Public Health England, pois inclui todas as pessoas que testaram positivo, independentemente se recuperaram do coronavírus mas sucumbiram por outro motivo.

Entretanto, o governo levantou hoje mais uma das restrições em vigor, autorizando visitas de familiares e amigos a residentes de lares de idosos.

Itália

A Itália registou 282 novos casos de contágio da doença covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 245.032 infetados desde o início da pandemia no país, a 21 de fevereiro, indicou hoje a Proteção Civil italiana.

Entre terça-feira e hoje, as autoridades sanitárias italianas registaram também mais nove mortes associados à pandemia do novo coronavírus, elevando o total para 35.082 óbitos.

Atualmente, 12.322 infetados ativos, tendo sido considerados curados, nas últimas 24 horas, mais 197 pessoas.

O Governo italiano convocou para hoje à tarde uma reunião do Conselho de Ministros em que se vai analisar a aprovação de um novo pacote de estímulos de 20.000 milhões de euros para apoiar empresas e famílias afetadas pela crise sanitária e uma possível prorrogação do estado de emergência, uma vez que o atual termina a 321 deste mês.

Espanha

Espanha registou 730 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um aumento acentuado de mais 201 contágios em relação aos 529 de terça-feira, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado hoje com a situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 267.551, dos quais 730 diagnosticados no último dia, o número mais elevado desde o fim do estado de emergência, há um mês.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (309), seguida da de Navarra (132), Madrid (70) e Catalunha (58).

Por outro lado, são agora 28.426 o número total de óbitos devido à pandemia, dos quais dois nas últimas 24 horas e 12 nos últimos sete dias.

Espanha tem 224 surtos ativos de covid-19, mais 23 do que há dois dias, com 2.622 casos positivos da doença associados, estando a maioria deles controlados, disse hoje o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa.

O responsável governamental explicou no parlamento espanhol que a maioria dos surtos estão ligados à atividade da apanha da fruta e a espaços onde as medidas de prevenção são descuidadas, tais como o ambiente familiar e a vida noturna.