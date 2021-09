De acordo com a mesma fonte, Felipe VI e Letizia Ortiz regressam a Espanha no mesmo dia, depois de um “almoço privado” em que são convidados de Marcelo Rebelo de Sousa e da cerimónia de lançamento do novo centro médico na Fundação Champalimaud, uma cerimónia que está prevista começar às 15:00.

O projeto resulta da união da Fundação Champalimaud e do casal espanhol Maurizio e Charlotte Botton (família proprietária da marca Danone).

Trata-se de uma unidade única no mundo que tem por missão a investigação científica e o tratamento do cancro do pâncreas que ameaça tornar-se, no espaço de duas décadas, na segunda causa de morte por cancro na Europa e nos Estados Unidos da América.