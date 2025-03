Segundo o El País, o Palácio de La Zarzuela está empenhado em acabar com a fuga de imagens da princesa Leonor na sua viagem com o navio-escola Juan Sebastián Elcano, que chegou recentemente ao Chile.

Assim, os reis de Espanha anunciaram estar a processar um centro comercial de Punta Arenas por ter divulgado ilegalmente imagens da princesa Leonor e dos seus companheiros de viagem a um órgão de comunicação social local.

"Trata-se de um comportamento inaceitável: nem tudo é válido", lê-se no comunicado da família real espanhola. Em causa está a divulgação de imagens captadas por câmaras de segurança, o que "constitui uma infração às normas de proteção de dados em vigor no Chile (tal como em Espanha)".

As fotografias mostram apenas a princesa Leonor a passear em roupa informal num centro comercial, pelo que têm "pouco valor" e são "inconsequentes", explica La Zarzuela, que não deixa de mostrar o seu desagrado pelo sucedido.

Nas últimas semanas, foram várias as vezes em que fotografias da herdeira do trono espanhol foram publicadas em meios de comunicação e nas redes sociais. As mais polémicas mostram Leonor sozinha com um rapaz, com quem se especula que esteja a namorar.