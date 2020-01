Já o advogado de Ana Rita Cavaco admitiu, conforme constatou na ocasião a agência Lusa, que a enfermeira-diretora se limitou, num primeiro momento da reunião, a dar um murro na mesa a erguer o dedo em riste, mas acrescentou que, pouco depois, o próprio presidente do hospital teve de a agarrar.

Os factos associados a este processo levaram Ana Rita Cavaco a escrever uma carta ao então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, na qual pedia a demissão da enfermeira-diretora do hospital São João, alegando que Maria Filomena Cardoso a tentou agredir e que devia ser demitida por, alegadamente, prejudicar as suas funções no hospital por causa de um doutoramento que a levaria a “várias e longas ausências ao serviço”.

Na carta, datada de 04 de julho de 2017, a bastonária escreveu que “a agressão (…) por parte da referida enfermeira-diretora, apenas foi evitada pela rápida intervenção do senhor presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar”.

Três dias depois, o Conselho de Administração do Hospital de São João emitiu um comunicado-resposta, que já não está disponível no ‘site’ hospitalar, em que Ana Rita Cavaco era acusada de “mentirosa” e de ter uma “personalidade narcísica a quem os espelhos não mostram a realidade”.

Ao contrário do sucedido no caso da suposta agressão da enfermeira-diretora à bastonária, o teor deste comunicado levou a 2.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto a validar as queixas de Ana Rita Cavaco por alegada difamação, optando por acusar os quatro antigos gestores do hospital.

Queixa de sentido contrário corre noutra secção do DIAP/Porto.