Francesca Albanese acusa tanto o Hamas como as forças de ocupação israelitas de terem cometido “crimes internacionais”, numa declaração em que dá especial ênfase ao número de vítimas do lado palestiniano desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, na sequência do ataque de sábado passado a Israel pelas milícias do movimento islamita.

E denuncia, em particular, “a morte de mais de 600 crianças palestinianas” e de mais de 423.000 pessoas deslocadas “em consequência dos ataques israelitas”, num balanço global que, até ao momento, aponta para a morte de mais de 2.200 palestinianos e de 1.300 israelitas mortos.

Nas últimas horas, um ultimato israelita à população do norte de Gaza provocou a fuga de centenas de milhares de habitantes de uma região que conta com 1,1 milhões de pessoas, ou seja, metade da população total do enclave, devido ao receio de uma iminente incursão terrestre em grande escala do exército israelita.

Por todas estas razões, “a situação atual nos Territórios Palestinianos e em Israel atingiu um delírio febril”, afirmou em comunicado, referindo que “Israel já cometeu uma limpeza étnica em massa contra os palestinianos sob o nevoeiro da guerra” e está, “em nome da autodefesa, a tentar justificar o que constituiria outra limpeza”.

Enquanto perita independente do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, Albanese apela à ONU e aos seus Estados-membros para que “intensifiquem os esforços para mediar um cessar-fogo imediato entre as partes”, antes que a situação atinja um “ponto de não retorno”.

A responsável recorda que a população palestiniana sofreu “cinco guerras de grande escala desde 2008”, um ano após a declaração do bloqueio israelita à Faixa de Gaza, que foi “amplamente condenado pela comunidade internacional como punição coletiva”.

Os palestinianos ficaram sem abrigo desde que Israel declarou um cerco total ao pequeno enclave, há uma semana, e a passagem de Rafah com o Egito, a única passagem fronteiriça que permaneceu parcialmente suspensa, está bloqueada por bombardeamentos, segundo Albanese.

A especialista da ONU alerta para o grave perigo de a comunidade internacional estar a assistir a uma repetição da Nakba de 1948 e da Naksa de 1967 (o chamado “Rollback” da população palestiniana após a guerra israelo-árabe deste ano), “mas em maior escala”.

Por isso, “a comunidade internacional deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que isso volte a acontecer”, uma vez que, neste momento, “qualquer operação militar que Israel decida levar a cabo ultrapassará em muito os limites do direito internacional”.