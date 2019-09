A mensagem dos cientistas que integram o IPCC é que "é urgente uma ação coordenada e verdadeiramente ambiciosa" para conter as mudanças nos oceanos, nas zonas costeiras e montanhosas" que ameaçam a capacidade de centenas de milhões de pessoas de viverem nas suas comunidades, de se alimentarem e de manterem os seus modos de vida.

Da pesca ao turismo, a acidificação e o aquecimento dos oceanos trazem consequências ecológicas - espécies de águas mais frias enfrentam riscos maiores de extinção e outras como os corais são afetadas pelo aumento da acidez das águas - e económicas que ainda é difícil quantificar.

A necessidade de deslocar centenas de milhões de pessoas das zonas costeiras por causa da subida do nível das águas vai depender "das soluções de adaptação" encontradas, sendo certo que "os que dependem da pesca artesanal em latitudes baixas são os mais vulneráveis", afirmou a investigadora Valérie Masson-Delmotte.

O aumento da temperatura e do nível das águas alterou já as características dos ciclones e outros fenómenos naturais, com ondas mais altas e chuva e vento mais intensos.

Além de proteções físicas para preservar as comunidades costeiras, são necessárias verdadeiras "redes de segurança social", destacou.

O relatório sobre os oceanos e a criosfera foi feito ao longo de dois anos, reunindo informação de quase sete mil estudos, feitos por 104 cientistas de 36 países.

As conclusões serão levadas à conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019, a COP25, que se realiza no Chile no próximo mês de dezembro.

* A Lusa viajou a convite da Fundação Oceano Azul

[Notícia corrigida às 15h13. Corrige no título que antes atribuía o relatório à ONU]