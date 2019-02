"O atual presidente do Conselho de Administração da SATA fez o que fez na Saudaçor e foi promovido para a SATA. A ex-presidente do Conselho de Administração da Saudaçor fez o que fez na Saudaçor e recebeu um prémio: foi para presidente do Conselho de Administração do hospital [da Terceira]", apontou o deputado centrista, lamentando que, mais do que promover o "carreirismo", o Governo Regional promova o "cadeirismo".

"Desrespeitando e branqueando tudo o que foi dito durante este ano de trabalho, estes partidos quiseram obrigar os restantes a concordar com as suas opiniões, algumas simplesmente baseadas em dados falsos ou inexistentes", declarou Francisco César.

O secretário regional da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, garantiu, contudo, que os gestores das empresas públicas que não desempenharem bem o seu papel serão afastados do cargo.

"Que não restem dúvidas. O gestor de uma empresa pública regional que não esteja à altura do cargo que desempenha será, obviamente, responsabilizado", assegurou Berto Messias.

Paulo Estêvão, do PPM, mostrou-se mais preocupado com a ausência do plenário de Vasco Cordeiro (de visita oficial à Califórnia, Estados Unidos da América) que, no seu entender, devia estar no parlamento para debater estas matérias.

"Agendaram o debate para o plenário de fevereiro para não estar presente o presidente do Governo Regional", apontou o parlamentar monárquico, acusando os socialistas de "retirarem a crítica" ao relatório e de "protegerem o presidente do Governo Regional".

Na sequência do inquérito ao setor público empresarial, criado com caráter protestativo pelo PSD e pelo CDS, o Governo Regional já veio anunciar uma reestruturação de algumas empresas e a alienação do capital social de outras.

Durante o debate parlamentar, Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, e João Paulo Corvelo, do PCP, criticaram a opção do executivo socialista pela privatização de alguns setores considerados fundamentais, lamentando também que esta comissão de inquérito tenha servido para acelerar esse processo.

No final do debate, o PSD anunciou que vai requerer ao Tribunal de Contas que investigue o contrato de compra da açucareira SINAGA, o contrato de aluguer do Airbus A330 da transportadora SATA e ainda o contrato relativo às instalações da Espada Pescas, que foram apreciados durante os trabalhos da comissão de inquérito.