As eleições presidenciais nos Estados Unidos serão em 03 de novembro e o novo Governo tomará posse em janeiro de 2021, após o início das sessões do Congresso, nas quais o Partido Democrata já tem maioria na Câmara Baixa e poderá obtê-la no Senado.

As sondagens indicam consistentemente que o Presidente dos EUA, Donald Trump, enfrenta pelo menos um caminho difícil para a reeleição, após uma administração marcada por uma política de imigração que separou famílias, deportou dezenas de milhar de pessoas e fechou a fronteira sul aos que procuravam asilo no país.

“A próxima administração tem capacidade para reverter o uso que a Administração de Trump tem feito da autoridade executiva para desmantelar as proteções aos imigrantes indocumentados”, refere o relatório.