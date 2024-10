A Igreja Católica deve acelerar as destituições de religiosos acusados de abusos sexuais contra menores, revela um relatório divulgado nesta terça-feira por uma comissão do Vaticano para a prevenção das violências sexuais. No seu primeiro relatório anual, a Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores destaca a "necessidade de racionalizar e acelerar o procedimento de destituição" dos religiosos em questão.

O documento indica que o processo deve ser realizado "quando for justificado", mas não explica se deve ser aberto em caso de suspeitas e denúncias ou ao final de um processo judicial, seja canónico ou civil.