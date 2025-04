A REN é acionista único da Transemel, uma subsidiária da REN no Chile que atua no segmento da transmissão elétrica e que, com esta aquisição, passa a operar cerca de 280 quilómetros (km) de linhas de transmissão no país, bem como cinco subestações, referiu e empresa em comunicado.

“A transação enquadra-se no plano estratégico da REN que prevê, em complemento à estratégia de crescimento orgânico no Chile, a execução de aquisições pontuais de ativos em operação com uma dimensão adequada e um perfil de risco e de retorno alinhado com os princípios de investimento prudente da REN e dentro da sua área de competência técnica”, frisou ainda.

O acordo para a aquisição da TENSA foi realizado com a CMPC, um dos maiores grupos industriais no setor da floresta e produção de pasta e papel na América Latina, apontou a REN.

“A TENSA é uma empresa chilena que possui e opera aproximadamente 190 km de linhas de transmissão elétrica, localizadas maioritariamente na zona centro-sul do Chile”, explicou.

“Os ativos foram originalmente desenvolvidos para servir as unidades industriais do Grupo CMPC, tendo sido, na sua maioria, reclassificados como ativos regulados no âmbito do processo de revisão tarifária em curso para o período 2024-2027”, pode ler-se.

De acordo com a empresa, o negócio “respeita a rigorosa disciplina financeira que norteia a atuação da REN, assegurando uma rentabilidade sustentada e a preservação de métricas de crédito compatíveis com a manutenção do rating investment grade”.

A REN lembrou ainda que decidiu investir no Chile em 2017, sendo acionista da Electrogas (42,5%), proprietária e operadora de um gasoduto com 166 km entre Valparaíso e a capital Santiago, e acionista único da Transemel.