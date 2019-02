A reprodução entre membros da mesma família foi um dos fatores que levou à extinção dos neandertal, há mais de 40 mil anos, segundo uma investigação de cientistas espanhóis sobre aquele ramo da espécie humana.

Num estudo publicado hoje na revista Scientific Reports, paleontólogos, geneticistas e arqueólogos usaram os restos fósseis encontrados na gruta de El Sidrón, nas Astúrias, para estudar 13 indivíduos que viveram há 49 mil anos.

Estes antepassados humanos desapareceram devido a "uma combinação de fatores ecológicos e demográficos, que incluiu a interação com seres humanos modernos", afirmou o diretor da investigação, o paleontólogo Antonio Rosas, do Museu Nacional de Ciências Naturais.

Viviam em grupos pequenos e praticamente isolados uns dos outros, o que levou à endogamia entre estes grupos e, finalmente, a uma grande diminuição da variabilidade biológica.

Nos cerca de 2.500 vestígios fósseis que estudaram, os cientistas concentraram-se em várias partes do corpo e detetaram dezassete anomalias congénitas nos treze indivíduos.

Pelo menos quatro tinham a mesma anomalia nas vértebras cervicais e vários apresentavam anomalias no osso do pulso.

O primeiro autor do artigo, Luis Ríos, afirmou que estes resultados demonstram níveis de endogamia elevados e prolongados no tempo, provavelmente mais intensos nos últimos sobreviventes do grupo.

Esta evolução da endogamia é sistematicamente demonstrada em espécies que se extinguiram ou estão em perigo de extinção e sofreram quebras demográficas de longo prazo.

A partir do estudo dos restos de El Sidrón já se concluiu que esta comunidade pré-histórica distribuía o trabalho por sexos, utilizava plantas com fins medicinais e praticava o canibalismo.