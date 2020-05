Os trabalhos de requalificação do IC2 em Leiria já terminaram e garantem o reforço da mobilidade e segurança rodoviária, num investimento de quatro milhões de euros, informou a IP numa nota de imprensa.

A intervenção assegurou o “reforço das condições de mobilidade e segurança rodoviária dos milhares de utilizadores que diariamente circulam neste troço do IC2, que se constitui como uma das principais ligações entre os distritos de Leiria e Coimbra”, refere o comunicado.

Os trabalhos decorreram no lanço do IC2, entre o quilómetro 126,536, na zona do entroncamento de Ferrus, localizado na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, e o quilómetro 131, na União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista.

Foram construídas três rotundas, substituindo os cruzamentos anteriormente existentes, por forma a “melhorar as condições de segurança, de fluidez de tráfego e de acessibilidade de e para a rede viária local”.

Verificou-se ainda o reforço do pavimento existente e a reabilitação e reforço da sinalização e dos equipamentos de segurança rodoviária, assim como a reabilitação do sistema de guiamento e balizagem existente.

As intervenções contemplaram também a melhoria do sistema de drenagem longitudinal e transversal da via, a construção de obras de contenção e a reabilitação não estrutural de obras de arte.

“A concretização deste investimento garante um importante incremento nos níveis de qualidade e serviço desta importante infraestrutura rodoviária”, conclui a mesma nota.