Na apresentação pública do projeto de requalificação do miradouro conhecido por Adamastor, que começou pelas 18:30 no Liceu Passos Manoel, foi revelada a "proposta de uma vedação" que permite, para efeitos de limpeza ou outros, "fechar o espaço".

De acordo com o arquiteto João Nunes, do ateliê ao qual foi adjudicado o projeto, será uma vedação "transparente, mas alta".

No início da sessão, antes da apresentação do projeto, o presidente da Câmara, Fernando Medina (PS), manifestou "disponibilidade para discutir, alterar, adaptar" as "ideias e soluções" da autarquia para o local, sem abdicar da necessidade de dar "mais qualidade de vida" aos moradores.

"O nosso objetivo é a construção de uma solução de equilíbrio", declarou, considerando que a Misericórdia é a freguesia de Lisboa na qual é mais difícil conciliar a tensão entre a qualidade de vida dos moradores e a fruição de zonas de lazer, patente não só em Santa Catarina, como no Bairro Alto e no Cais do Sodré.

Medina sublinhou a necessidade de a "nova solução" para o miradouro de Santa Catarina não se limitar a alterações no jardim, mas conciliar diversos aspetos, como "mais segurança", "melhores sistemas de iluminação" e "qualidade e gestão do espaço público".

No mesmo sentido, a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira (PS), considerou "essencial haver videovigilância, à semelhança do que já existe no Bairro Alto", argumentando também pela necessidade de fecho do espaço do miradouro para limpeza e manutenção.