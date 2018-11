"É um espaço de abertura, de diálogo, de confraternização entre responsáveis de países que partilham a mesma língua e ainda a mesma cultura e que, desta forma, fazem aquilo que por vezes, no domínio político, é difícil de fazer em termos de aspeto burocrático", considerou o presidente do IPL.

"Na minha perspetiva, este encontro vai muito para além do aspeto técnico da avaliação, da qualidade e da gestão dos ensinos superiores", afirmou Elmano Margato.

Apelidada de VIII Conferência FORGES, o certame é coorganizado pelo IPL e pelo Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa (FORGES), participando representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Na ótica do presidente, isto permite "uma gestão consciente, responsável e criteriosa dos recursos humanos e materiais” das instituições.

“O objetivo é aproveitar a presença de todas estas personalidades do espaço da lusofonia para trocarmos experiências, definirmos critérios e métricas para a avaliação das instituições de ensino superior”, disse à Lusa o presidente do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), Elmano Margato, uma das entidades organizadoras da conferência.

A realizar entre os dias 28 e 30 de novembro, os cerca de 300 participantes nacionais e do espaço da lusofonia serão recebidos no dia 27 nos Paços do Concelho de Lisboa.

Na sua oitava edição, a Conferência FORGES volta a Lisboa – onde começou -, depois de passar por Coimbra, Macau, Pernambuco, Luanda, Lubango, Campinas e Maputo.

O responsável do IPL considera que a realização da conferência é "um momento de afirmação" das duas instituições, permitindo "a afirmação do Politécnico de Lisboa na academia nacional e na academia do espaço lusófono".

Elmano Margato vê com bons olhos a realização da conferência, acreditando em "contributos importantes" resultantes da colaboração entre as instituições e seus representantes que vão marcar presença no certame.

Para o final da conferência, está prevista a assinatura de vários acordos.