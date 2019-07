A condução do combate ao Ébola na República Democrática do Congo "está sob a supervisão" do chefe de Estado, anunciou hoje a presidência, depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado uma urgência de saúde mundial.

Um comité de especialistas vai assegurar a coordenação de combate ao Ébola “sob a direção do professor Jean-Jacques Muyambe Tamfum”, acrescentou a presidência, num comunicado. Atual diretor do Instituto Nacional de Investigação biomédica de Kinshasa, este médico congolês “fez parte da equipa que investigou o primeiro surto conhecido da doença do vírus Ébola em 1976″, lê-se no ‘site’ da OMS. Declarada em 01 de agosto, a epidemia de febre hemorrágica já provocou a morte a 1.715 pessoas, principalmente na região de Beni e Butembo, de acordo com o último boletim de saúde hoje divulgado. O anúncio de que o combate ao Ébola está sob a alçada do Presidente Félix Tshisekedi acontece três dias depois da OMS ter elevado a epidemia ao nível de “urgência de saúde pública de interesse internacional”. Na sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde portuguesa desaconselhou as viagens à República Democrática do Congo e sugeriu, nos casos de viagem indispensável, que se lave e descasque fruta e vegetais antes de consumir, e que se evite carne de caça. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.