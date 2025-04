A colisão entre o veículo pesado de mercadorias e o autocarro provocou "no total 40 feridos", dos quais três feridos graves e 37 feridos ligeiros, de acordo com o mais recente balanço feito pelo capitão João Romano, da GNR de Santarém.

"Um dos feridos graves trata-se do condutor do veículo pesado de passageiros", adiantou em declarações hoje à tarde no local, referindo não conseguir precisar se os outros dois feridos graves estavam também dentro do autocarro.

Ainda segundo João Romano, "as três vítimas graves não correm risco de vida" e foram todas transportadas de ambulância para diferentes hospitais.

Os dois veículos envolvidos no acidente "circulavam em sentidos opostos" da Estrada Nacional 3 (EN3), acrescentou o capitão da GNR.

O alerta para o acidente foi dado às 14:23, tendo resultado no corte da circulação nos dois sentidos.

Para o local foram mobilizados 90 operacionais, apoiados por 41 viaturas, segundo informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet.

Em comunicado, a Jerónimo Martins adiantou que o acidente ocorrido esta tarde com "o serviço de transporte", que contratou externamente, envolveu 41 colaboradores do grupo.

Os colaboradores tinham partido de Santarém e dirigiam-se para o centro de distribuição logístico, na Azambuja, acrescentou o grupo.

Lamentando o acidente, a Jerónimo Martins adiantou estar "a acompanhar com preocupação o evoluir dos acontecimentos", acrescentando que deslocou para o local as suas "equipas de médicos, enfermeiros, psicólogos e de recursos humanos".