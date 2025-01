“Após a conclusão dos trabalhos de remoção de uma árvore da via e da reparação da catenária, foi restabelecida a circulação ferroviária no troço entre as estações de Barcelos e Tamel [no distrito de Braga]”, segundo informação da IP.

A circulação tinha sido suspensa cerca das 15h30 de segunda-feira na sequência da queda de uma árvore na linha devido ao mau tempo.