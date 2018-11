Fonte do município disse à agência Lusa que, cerca das 17:50 de hoje, a água foi restabelecida depois de as famílias terem assinado durante o dia os contratos de arrendamento com a Fundação Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP).

A mesma fonte adiantou que o restabelecimento do abastecimento de eletricidade também já foi solicitado, podendo ainda ocorrer durante a noite, "mas tudo depende da disponibilidade da EDP".

Na segunda-feira, três famílias de refugiados sírios instaladas em Miranda do Corvo ficaram sem água e eletricidade nas casas que habitam por ordem da Fundação ADFP, proprietária das habitações, por falta de pagamento, mais de dois meses depois de terminado o programa de acolhimento.

A situação motivou uma reunião na terça-feira, ao fim da tarde, em Coimbra, entre a Segurança Social, o ACM [Alto Comissariado para as Migrações], Câmara Municipal de Miranda do Corvo e a própria instituição.