Na passada quinta-feira, as autoridades belgas incluíram a região de Lisboa no lote de “zonas vermelhas” consideradas de alto risco devido à covid-19, impondo quarentena obrigatória para quem chegue à Bélgica vindo da capital portuguesa.

Logo nesse dia Rita Ribeiro, uma cientista portuguesa a trabalhar em Gante, tentou entrar em contacto com a companhia aérea para alterar o local de partida em Portugal, visando assegurar o seu voo de regresso à Bélgica.

“Liguei para a empresa e disseram-me que não permitiam a mudança do aeroporto de partida [em Portugal], mas também não sabiam dar-me mais informações”, disse hoje a emigrante portuguesa à agência Lusa.

Depois de ter chegado a Portugal no início de julho para prestar assistência à família, Rita Ribeiro começou a ficar assustada nos últimos dias com as notícias sobre restrições impostas pela Bélgica a voos oriundos de Portugal, o que começou desde logo, na quarta-feira, com a inclusão do país no grupo "laranja" – no âmbito do qual são fortemente recomendados testes e quarentena –, entretanto retirada.