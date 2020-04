TO responsável, que participou num ‘webinar’ promovido pela associação e pelo Standvirtual, sobre a retoma do mercado automóvel no âmbito da pandemia de covid-19, adiantou que a ACAP “defende que o setor reabra em 04 de maio, no fim do estado de emergência, e vai lançar ainda hoje aos seus associados um protocolo sanitário” para que sigam as recomendações, facilitando a reabertura.

Nesse sentido, a associação “deliberou pedir, a partir de 04 de maio, a abertura do setor”, sublinhando que vai haver “contactos hoje com o Governo para agilizar” este processo, informou.

Hélder Pedro deu ainda conta de propostas de medidas, incluindo o regresso do programa de incentivo ao abate “para [veículos] novos e usados”.

“Achamos que o comércio de usados tem sido o mais afetado, a paralisação é total e é necessário que haja esse apoio. Pedimos a Bruxelas que recomende aos Estados-membros estes programas e que os fundos a transferir incluam uma parte para renovar o parque automóvel”, adiantou.

A ACAP reiterou ainda uma proposta feita ao Ministério das Finanças para a suspensão do IUC (Imposto Único de Circulação) para carros em ‘stock’.