A queda da árvore ficou a dever-se ao mau tempo e obrigou ao corte do trânsito, reaberto, de forma condicionada, cerca das 12:30.

“Durante a tarde completou-se a retirada da árvore do local”, confirmou a fonte da autarquia.

Outra situação que mexeu com o trânsito na cidade ocorreu na Avenida Fernão de Magalhães, devido também à queda de outra árvore de grandes dimensões, impedindo a circulação no sentido ascendente a partir das 10:00.

Também aqui, revelou a fonte da autarquia, a circulação foi reaberta durante a tarde, após a árvore ter sido cortada e retirada da faixa de circulação. Todavia, neste caso, a fonte informou que, pelas 17h10, os troncos permaneciam no local.

Devido ao mau tempo, e por precaução, está cortada a circulação na zona marginal da Avenida de D. Carlos I, podendo estender-se à Avenida Brasil, na Foz do Porto, por estar junto à costa, segundo admitiu o comandante da Polícia Municipal do Porto.

A Polícia Municipal e a Proteção Civil do Porto apelaram hoje à população para que evite zonas com arvoredo na cidade e anunciou que a câmara mandou encerrar todos os parques urbanos.

Portugal continental está hoje a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental hoje e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira, devido à previsão de “ondas de noroeste com altura significativa sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros”.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

Hoje está também previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para hoje nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.