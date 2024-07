“A rede foi levantada não tendo sido detetado nada”, disse a Lusa o capitão do porto da Nazaré, João Severino Lourenço, num balanço do terceiro dia de buscas, marcado pela realização de “mergulhos exploratórios para recolocar a flutuabilidade positiva na embarcação”.

Nas buscas pelos três pescadores desaparecidos esteve empenhado durante a manhã o Navio da República Portuguesa (NRP) Setúbal, “que se retirou das operações cerca do meio-dia”, mantendo-se as patrulhas da Polícia Marítima e o acompanhamento desta polícia aos mergulhadores da empresa contratada pelo armador.

A partir de hoje, “as buscas vão continuar por terra, através de duas viaturas Amarok da Polícia Marítima, no âmbito das suas patrulhas normais, e por mar, através da estação salva-vidas da Nazaré, que todos os dias irá fazer patrulhas”, disse João Severino Lourenço.

De acordo com o comandante, “as patrulhas serão aleatórias, todos os dias, com presença no mar e em terra, incluindo também a equipa de vigilância aérea com os drones do comando local [da Nazaré] da Polícia Marítima”.

Com base na deriva estudada pelo Instituo Oceanográfico, “que apontava um desvio para sul/sudoeste”, as buscas pelos três pescadores estão também a ser intensificadas nessa direção.

Ainda segundo o capitão do porto, a hipótese de alguns dos pescadores se encontrar dentro da embarcação “só será excluída depois de serem inspecionados todos os locais”, no âmbito das operações de mergulho técnico.

Em comunicado emitido ao final da tarde a Autoridade Maritima Nacional(ANM) informou que "face às condições meteorológicas desfavoráveis previstas para este fim de semana”, estas operações “serão retomadas no início da próxima semana".

As operações de buscas, que decorrem desde quarta-feira, contam ainda com o apoio da proteção civil da Marinha Grande e da Nazare e dos bombeiros da Nazaré, que prestam apoio aos mergulhadores.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares das vítimas.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 de quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.