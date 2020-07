Os inquiridos manifestaram otimismo quanto ao mercado espanhol, com um em cada cinco dos respondentes a acreditar ser possível alcançar, nos últimos seis meses de 2020, “resultados iguais ou superiores aos registados por este mercado no período homólogo de 2019″.

Os destinos de natureza (34%) e de praia (31,4%) vão liderar as escolhas dos destinos para as férias de verão em 2020 e a saúde e bem-estar também estará no topo das escolhas.

Por seu lado, “o crescimento da procura por destinos de natureza e menos massificados devem ser as principais tendências de viagem até ao final do verão de 2020, em que a segurança sanitária terá um peso considerável na decisão de viagem”, lê-se no documento.

O barómetro contou com 76 respostas obtidas num período de auscultação decorrido entre 8 e 15 de julho.