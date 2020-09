Durante esta semana, a juíza Susana Mão de Ferro ouvirá à porta fechada, no âmbito das diligências do debate instrutório, algumas testemunhas arroladas ao processo e, na sexta-feira, desloca-se ao Largo da Fonte, na freguesia do Monte, no Funchal, para uma reconstituição do acidente.

Na próxima semana decorre o debate instrutório.

A fase de instrução deste processo começou em 04 de outubro de 2019 à porta fechada, tendo sido, entretanto, suspensa devido à pandemia da covid-19.

No final desta fase, a juíza decidirá se o caso vai a julgamento ou se será arquivado.

São arguidos neste processo a vice-presidente do município do Funchal, Idalina Perestrelo - responsável pelos pelouros do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Públicos - e o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes, Francisco Andrade.

Os arguidos pediram a instrução porque consideram que não devem ser pronunciados para julgamento.

Na fase de inquérito, o então presidente do município funchalense, Paulo Cafôfo, foi constituído arguido, mas o Ministério Público acabou por não o acusar, optando pelo arquivamento, porque o autarca havia delegado as competências destes espaços noutros elementos da equipa.