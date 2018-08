Foram esta segunda-feira retomadas as buscas para encontrar o homem de nacionalidade britânica que desapareceu há uma semana na barragem de Santa Clara, no concelho de Ourique.

As buscas para encontrar um homem de nacionalidade britânica que está desaparecido na Barragem de Santa Clara, no concelho de Ourique, há uma semana foram retomadas às 08:00, depois de terem sido suspensas domingo à noite, diz fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Nas buscas participam mais de 50 operacionais, entre bombeiros de Ourique e de Odemira e uma equipa de mergulhadores da Força Especial de Bombeiros.

O homem de 29 anos e que está desaparecido há uma semana, integrava um grupo de 10 britânicos, que seguia numa embarcação e numa bóia, de acordo com fonte dos bombeiros. O alerta para o seu desaparecimento foi dado às 16:45.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique, Mário Batista, explicou à agência Lusa que seis pessoas seguiam a bordo da embarcação e quatro estavam na bóia, que era rebocada pelo barco.

"As quatro pessoas que estavam na bóia caiaram à água, tendo três voltado para o barco. Um manteve-se desaparecido", acrescentou o mesmo responsável.

De acordo com a cadeia de televisão Sky News, o britânico que desapareceu na Barragem de Ourique, estava a passar férias no sul de Portugal com a família de Jon Hunt, milionário do ramo imobiliário do Reino Unido e fundador da Foxtons, uma das principais agências imobiliárias do país.

"Estamos a trabalhar com as autoridades portuguesas para entender o que aconteceu", disse a família Hunt num comunicado citado pela Sky News.

Por sua vez, o jornal britânico Telegraph indica que o homem, que era amigo do filho de Jon Hunt, estava a passar férias com a família na zona de Ourique, onde o empresário britânico possui várias propriedades.