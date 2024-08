Operação de busca dos desaparecidos na queda de um helicóptero no rio Douro, próximo da localidade de Samodães, Lamego, que transportava seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco de cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião, Peso da Régua, 30 de agosto de 2024. ESTELA SILVA/LUSA

Lusa