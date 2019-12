Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Quatro horas de reunião hoje na Direção-geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), no Porto, não permitiram chegar a acordo para viabilizar o futuro da Cervejaria Galiza, disse à Lusa fonte do sindicato.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA