As declarações de Trump na gravação de áudio, que afirmam “estes são os papéis”, referindo-se a algo que ele chama “altamente confidencial” e parece mostrar outras pessoas na sala, podem minar as afirmações do ex-presidente numa entrevista na semana passada dada ao canal de notícias concorrente Fox News.

“Não havia nenhum documento. Era uma quantidade enorme de jornais e outras coisas a falar sobre o Irão entre outros assuntos”, disse Trump à Fox. “E pode ter sido retido ou não, mas não era um documento. Eu não tinha um documento propriamente dito. Não havia nada para desclassificar. Eram histórias de jornais, histórias de revistas e artigos”, sublinhou.

Recorde-se que Donald Trump declarou-se inocente no início deste mês de 37 acusações relacionadas com o suposto manuseamento incorreto de documentos confidenciais que estavam no seu resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

A reunião de julho de 2021 que foi gravada e obtida pela CNN Internacional ocorreu logo depois de Trump ficar furioso com as notícias de que Mark Milley, o chefe do Estado-Maior, o havia instado a não atacar o Irão nas últimas semanas da sua presidência.

Trump acreditava que o documento que descreve o relatório para atacar o Irão enfraqueceria as alegações de Milley, embora o relatório tenha sido escrito no início do governo Trump, quando Joseph Dunford ainda era chefe do Estado-Maior.