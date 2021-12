- "2022. O ano dos duelos e da inflação"

- "17 escapadas em Portugal"

- "A tecnologia verde para o futuro"

- "Imobiliário. As novas tendências"

- "Mulher mata patrão para pagar dívidas. Acusação diz que Cristina Azevedo preparou o golpe durante uma semana e assassinou à facada"

- "Empresário vítima de roubo e homicídio - Joaquim Costa tinha 49 anos"

- "Autora de crime brutal no Algarve: Maria Malveiro encontrada morta na cadeia"

- "Antes do processo de extradição: Defesa quer Rendeiro fora da prisão"

- "171.9 mil milhões: Depósitos bancários batem recorde"

- "700 mil em risco de isolamento - Ordem dos Médicos quer redução dos dias em casa dos confinados"

- "Sporting 3-2 Portimonense: A noite de Paulinho. Três golos do avançado viram o jogo"

- "FC Porto-Benfica: Clássico sem goleadores. Veríssimo leva jovens ao dragão. Luis Díaz e Darwin impedidos de jogar"

- "RTP paga 4 milhões para transmitir 24 jogos da Taça de Portugal"

- "Índia: Protestos em Goa contra estátua de Ronaldo"

- "Penafiel: Choque na A4 provoca um morto e 7 feridos"

- “Diferença entre Costa e Rio cai para metade em apenas um mês” (sondagem ICSTE/ICS)

- “Regras podem obrigar 800 mil a ficar em casa”

- “Metro e Carris gratuitos para jovens e idosos. Moedas avança com transportes grátis para lisboetas abaixo dos 23 e acima dos 65 anos”

- “Comunidade judaica duvida de Abramovich”

- “As perguntas para 2022. 150 perguntas e respostas para o Ano Novo, da política à cultura, da economia ao desporto, da covid à ciência”

- “Estado contrata 3 mil funcionários nas próximas semanas”

- “Gouveia e Melo apressou nomeação”

- “As ligações a Orbán do português que comprou a Euronews”

- “Empresas não sabem aplicar teletrabalho”

- "DGS pressionada a mudar estratégia com explosão de casos da Ómicron"

- "Exames. Regras da pandemia são para manter no acesso ao ensino superior"

- "Benefícios fiscais Incentivo a 25 empresas segura investimentos de mil milhões"

- "Opinião. Relembrar a importância do desarmamento nuclear [António Guterres]"

- "Ambiente Empresas vão ter até 20 milhões para despoluir solos"

- "Futebol. Um clássico de ausências e uma incógnita chamada Benfica"

- "Entrevista. PAN admite negociar com PS e PSD. 'Teríamos governantes para todos os ministérios'"

- "Protesto. Seis meses depois, agricultor de Idanha-a-Nova volta a fazer greve de fome"

- "Vistos 'Gold' caem mas portugueses seguram casas de luxo"

- "Infeções a disparar aumentam aposta na vacinação e testagem"

- "A primeira decisão do novo chefe da Armada"

- "Legislativas. Subida a pique de casos covid afasta milhares das urnas"

- "Banco de Portugal. Famílias depositaram valor recorde de mil milhões por mês em pandemia"

- "Lei por criar Inspeção obrigatória às motos adiada por dissolução do parlamento"

- "Kamala Harris. Vice-presidente dos EUA apoia-se em gestores de topo"

- "Clássico no divã. Chicotada e luto podem motivar Benfica no jogo com o FC Porto"

- "Antevisão de Jorge Moreira da Silva. 10 desafios globais para 2022"

- "Peritos pedem redução dos dias de isolamento e Governo prepara nova estratégia"

- "Trabalho. Há cada vez mais mulheres na construção civil"

- "F.C. Porto-Benfica. Com treinadores e sem Luis Díaz"

- "Sporting 3 - Portimonense 2. Vermelho dá via verde a Paulinho"

- "Penafiel. Choque em cadeia na A4 causa um morto e sete feridos"

- "Tires. Jovem que matou por dinheiro encontrada sem vida na cela"

- "Casamentos. As bodas românticas dos famosos em 2021"

- "Portugal pode chegar aos 600 mil isolados na próxima semana"

- "Entrevista a José Brito, histórico empregado do 'Gambrinus', onde trabalhou 54 anos. 'No 'Gambrinus' tanto era bem tratado um cliente que comesse um croquete como um que comesse caviar ou lagosta'"

- "As tendências que marcaram 2021 e que vão marcar 2022"

- "Fim do Ano com cheiro a primavera. Calor inesperado em todo o mundo"

- "Ano novo, preços novos"

- "Waze com problemas a anunciar localização de radares"

- "Benfica. O prejuízo de ter trocado Jesus por Barrabás"

- "O que mudar no país? Ideias para pensar a economia e a sociedade"

- "Entrevista a Maria Filomena Molder. 'Tendemos a não amar o que é feito em Portugal, e até a desprezar'"

- "Direito da felicidade. Um curso para tirar cinzentismo às leis"

- "Carregamento de automóveis elétricos vai ficar mais caro"

- "Venda de crédito reduz malparado das famílias"

- "Pintados de Fresco. Eis novo clássico, bem diferente do de há uma semana"

- "Sérgio Conceição está de volta ao banco mas não tem Luis Díaz"

- "Veríssimo estreia-se nas águias com muitas novidades nos convocados"

- "Sporting 3-2 Portimonense: Paulão. Primeiro 'hat trick' em Alvalade garante vitória muito suada"

- "Futsal: Sporting goleia Benfica e conquista Supertaça"

- "Agora é Paulão. Hat trick do avançado resolve jogo complicado. 'Três golos é sempre especial, mas não durmo a pensar nisto’"

- "Rúben Amorim: 'Paulinho já fez melhores jogos, mas foi decisivo'

- “Rúben Amorim: 'Penso que 2022 é que vai ser o ano da minha carreira'"

- "Paulinho devia ter sido expulso? A opinião dos árbitros"

- "Futsal: Supertaça de leão - Sporting 7-2 Benfica"

- "FC Porto-Benfica: Clássico das surpresas. Conceição e Veríssimo preparam novidades"

- "Advogado de Jesus escreve sobre a decisão e elogia... Rui Costa"

- "Famalicão-Belenenses SAD adiado em cima da hora"

- "Rui Pedro Soares critica Liga e DGS"

- "Goleador furioso. Primeiro hat trick de Paulinho deu a volta aos algarvios, mas o tribunal O Jogo diz que ele não devia estar em campo"

- "Agressão a Willyan punida com amarelo"

- "Primeiro lugar virtual pressiona duelo no dragão"

- "Rúben Amorim: 'Vai ser difícil tirarem-me o lugar'"

- "Paulo Sérgio: 'Paulinho agride o meu jogador'"

- "FC Porto-Benfica: Clássico joga-se sem a fera"

- "Arouca-Braga: 'Serei recordado pelos jovens que lancei' [Carvalhal]"

- "Fabiano e Raul Silva também infetados"

- "V.Guimarães-Boavista: Quatro minutos de ilusão"

- "Leões levam a Supertaça de futsal"

- "Brasil: Fla oficializou Paulo Sousa"

- "Jesus e At Mineiro tiveram a primeira conversa"