Público:

- “Grande Reportagem: Médicos na Venezuela, operários cá. ‘Temos de implorar trabalho’”

- “Conselho Nacional de Educação pede revolução no acesso ao superior”

- “Centros de saúde: Só chegaram cinco mil dos 30 mil telemóveis prometidos”

- “Orçamento: Governo e Bloco de Esquerda distantes e sem entendimento”

- “EUA: Trump vai lutar na Justiça mais duas ou três semanas”

- “The Crown: A vez de Diana e de sua majestade Margaret Thatcher”

Jornal de Notícias:

- “Norte é pior região ibérica e uma das mais atingidas da Europa”

- “Carga policial pôs fim ao protesto dos empresários no Porto. Hoje há manifestação em Lisboa”

- “Reportagem: O ‘medo’ que assola Paredes e a ‘sorte’ de quem vive em Leiria”

- “Ponte de Lima: Rosa e Casimiro, juntos na vida e na morte”

- “Açores: Marcelo aceita mas não gosta do acordo entre PSD e Chega”

- “Diabetes: Pandemia deixa 15 mil doentes por diagnosticar”

- “Crime: Vaga de furtos a máquinas de tabaco”

- “Brasil: Família Bolsonaro dá tudo pelas municipais”

- “Jogos matinais forçam equipas a levantar-se de madrugada”

- “Pedro Gonçalves no Sporting: ‘potemania’ veio para ficar”

- “Seleção: Portugal recebe França em jogo que vale 180 milhões”

Sol:

- “Entrevista com médica-cientista cobaia na vacina da Pfizer: ‘Ainda não tomei a segunda dose. Acredito que a vacina esteja pronta lá para janeiro’”

- “Universidade de Washington prevê mínimo de 10 mil mortos em Portugal até março e 40 mil no pior cenário”

- “Equipa da Universidade de Lisboa estima pico de infeções a partir de dia 20, mas pressão sobre hospitais vai manter-se e número de mortes será crescente nas próximas semanas”

- “Donos de restaurantes, bares e discotecas juntam-se hoje no Rossio e desafiam recolher obrigatório, depois de a manifestação de ontem no Porto ter terminado com confrontos”

- “Os suecos andam sem máscara, até nos centros de saúde”

- “Açores no epicentro de tempestade política”

- “André Ventura: ‘Sem o Chega duvido que seja possível qualquer espécie de maioria de direita em Portugal’”

- “Jaime Nogueira Pinto: ‘Ventura tem as qualidades e defeitos necessários para se estar hoje na política’”

- “Rui Moreira: Governo trata autarcas como ‘tarefeiros’”

- “Mário Ferreira e Paulo Gaspar dão nega a Paulo Fernandes na OPA à TVI”

- “Tancos: Inquérito a antigo chefe da Casa Militar de Marcelo corre à parte no DIAP”

- “Montepio: Mutualistas já têm alternativa interna a Virgílio Lima”

- “Gonçalo Ribeiro Telles: O homem que respirava paisagem”

Diário de Notícias:

- “Ilegalidade, incúria, mentira e desumanidade: o retrato do SEF dado pela morte de Ihor”

- “Covid-19: Assim que a vacina for aprovada poderá chegar a Portugal poucos dias depois”

- “Na Baixa de Lisboa há 135 anos a fazer bandeiras”

- “Presidente da Anacom, Cadete de Matos: ‘No 5G, o país não pode estar refém de nenhuma empresa”

- “Sérgio Sousa Pinto: ‘Sem geringonça de esquerda não seria possível agora uma geringonça de direita com o Chega’”

- “Onésimo Teotónio de Almeida: ‘Espero bem que tenhamos apenas passado quatro anos de pesadelo e voltemos à democracia à americana’”

- “Mia Couto: ‘Grande parte da Igreja Católica foi conivente com a ditadura’”

- “The Crown: Nova temporada traz Diana, Thatcher e os anos 80 à série que até a rainha vê”

- “Portugal-França: Didier Deschamps vs Fernando Santos. O superteimoso contra o teimoso moderado”

Correio da Manhã:

- “Alta tensão em protesto de restaurantes no Porto”

- “Circulação limitada este fim de semana e ‘takeaway’ proibido”

- “Casal de idosos morre com diferença de 24 horas”

- “Três milhões de doentes de risco sem vacina da gripe”

- “Alerta: Falsos prémios fazem disparar burlas online”

- “Entroncamento: Advogada leva cinco anos por falsificações”

- “INE revela: Esperança de vida subiu até 2019”

- “Alarme na Luz com Gonçalo”

- “Teste decisivo com a França: Liga das Nações: Vitória garante apuramento”

A Bola:

- “Portugal-França: Xeque-mate”

- “Reis da Europa e do mundo em jogo que pode decidir passagem à final da ‘tour’”

- “Benfica: Jorge Jesus decisivo para convencer Lucas Veríssimo”

- “Darwin fecha a vitória do Uruguai sobre a Colômbia de Carlos Queiroz”

- “Sporting: Nuno Santos: ‘Rúben Amorim tem pouco tempo de treinador, mas está entre os melhores’”

- FC Porto: 7,5 milhões para renovar com trio. Marega, Otávio e Sérgio Oliveira abrem porta ao diálogo mas não são baratos”

Record:

- “Entrevista a Nuno Santos: ‘Temos fome de vencer’”

- “Portugal-França: Vitória sobre o campeão do mundo dá apuramento imediato”

- “Ronaldo está a 3 golos dos 750”

- “Fernando Santos: ‘É uma final’”

- “Deschamps: ‘Não vamos rebaixar-nos’”

- “Benfica: Central vem por empréstimo com compra obrigatória”

- “Lucas resolvido terça-feira”

- “Detido último adepto suspeito de atacar autocarro”

- FC Porto: Único a afirmar-se entre os 10 reforços. Zaidu convenceu Conceição”

- “Mundial 2022: Colômbia-Uruguai: Darwin marca golo”

O Jogo:

- “Portugal-França: Ganhar abre porta do mundial”

- “Sporting: Nuno Santos explica como se foge à pressão em Alvalade: ‘Fome de vencer é enorme’”

- “FC Porto: Matadores chamados ao palco”

- “Benfica: ‘No name’ atacaram o autocarro. PSP conclui inquérito ao incidente de junho e detém elemento da claque”

- “MP passa empréstimos a pente fino: Ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves investigado”