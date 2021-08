- “Em 14 meses de pandemia só houve 58 crianças e jovens internados em UCI”

- “Galopim de Carvalho faz 90 anos: ‘Puseram-me numa prateleira e eu não quis lá ficar’”

- “Ambiente: Investimento de 45 milhões no restauro de matas e floresta”

- “Concessão rodoviária: Brisa e Estado divergem sobre pagamento de 1,8 milhões”

- “Afeganistão: Talibã estão mais perto de controlar o Norte do país”

- “Autárquicas: Campanhas do PSD em Lisboa e no Porto vão ser as mais caras”

- “Opinião: Vacinação dos adolescentes é um momento triste da história da DGS [pediatra José Gonçalo Marques]”

- “Liga dos Campeões: Benfica repete resultado de Moscovo e segue em frente”

- “Televisão: ‘O Crime do Padre Amaro’ vai regressar à RTP, agora em formato de série”

- “Projeto Ecovias: Campanha de ‘crowdfunding’ tenta pôr Portugal a pedalar por montes e vales”

- “Agendar o cartão de cidadão ainda demora três meses”

- “Benfica 2-0 Spartak: Mais perto dos milhões”

- “Covid-19: António Costa quer vacinar 400 mil adolescentes antes das aulas”

- “Terceira dose depende de testes serológicos”

- “Transferência: Messi junta-se à constelação do PSG”

- “Ciclismo: João Almeida lidera na Polónia”

- “Água do Algarve está fria e a culpa é da falta de vento levante”

- “Sentença: Agrediu avós e foi ilibado de violência doméstica”

- “Porto: Venda de artigos de praia de volta à Circunvalação”

- “Pandemia: Há acordo na vacinação de jovens, mas não na utilidade dos testes”

- “'Champions: Benfica volta a vencer e avança para os ‘playoffs’”

- “Agenda laboral: Sindicatos e patrões esticam margens do Governo”

- “Envenenamento?: Ventura dá gás a página não oficial. Distrital do Chega admite queixa”

- “Capital da Cultura: dez figuras e praias promovem candidatura de Leiria”

- “Pena de morte: Canadiano na China será vítima da diplomacia de reféns?”

- “Do Pico ao Faial: Ver os mergulhos dos cachalotes ao lado dos biólogos”

- “Centenário: Edgar Morin, o filósofo selvagem”

- “Vacinação dos 12 aos 15 anos: DGS responde com ‘decisão técnica’ aos recados de Marcelo”

- “A luta da Apple contra o abuso sexual de menores”

- “Pedro Cabrita Reis: Um artista ‘perseguido’ pelo vandalismo”

- “Árvore com mais de mil anos cai em Pedras d’el Rey”

- “PSD quer impugnar candidatura de Santana Lopes na Figueira da Foz”

- “Padrão dos Descobrimentos: Limpeza de ‘grafitti’ custou 2.300 euros”

- “Turismo: Linha de apoio à tesouraria reforçada em dez milhões de euros”

- “China: Manada de elefantes que encantou o mundo está a chegar a casa”

- “As melhores ‘chefs’: Sucesso num mundo dominado por homens”

- "Rosa guarda cadáver três dias na garagem"

- "Viúva confessa morte de triatleta"

- "Homicida escondeu corpo em casa de banho enquanto operacionais e amigos procuravam por desaparecido"

- "400 mil jovens vacinados"

- "DGS recomenda injeção para menores entre os 12 e os 15 anos"

- "Maiores de 18 já podem recorrer à 'casa aberta'"

- "'Veneno' na vacina gera polémica no Chega"

- "Menino de 6 anos espera por transplante"

- "Rendas de casa sobem em 2022"

- "Reforços carimbam vitória"

- "João Mário marca na Luz - PSV é o adversário das águias no acesso à champions"

- "Francesa suspeita de vandalizar padrão"

- "Caos no atendimento revolta cidadãos"

- "1252,5 milhões € para universidades"

- "Sporting: Palhinha na mira do Tottenham"

- "Assina pelo PSG - Messi, último tango em Paris"

- "Contrato milionário de 97 mil € por dia"

- "Ronaldo adia solução para marquise"

- “PT 2030 segue para parceiros em setembro”

- “Patrões contra reforço de poderes da ACT”

- “Indústria: Continental vai contratar 400 engenheiros para o Porto”

- “Operadores ‘terão de refletir subida’ na fatura elétrica”

- “Cotação: Robinhood está a provar do próprio veneno”

- “Impostos: Fiscalistas estudam benefícios no hidrogénio”

- "As ligações perigosas de Carlos Moedas"

- "Negócios imobiliários assustam PSD"

- "Adversários estão a vasculhar a pente fino o passado do candidato a Lisboa"

- "Fomos engatar pró Tinder - uma repórter do T&Q foi tentar a sua sorte na mais famosa rede de encontros na net. E safou-se..."

- "Empresa de Paula Amorim - Já ninguém aguenta a patroa!"

- "As coisas não estão fáceis na Amorim Luxury. nos últimos tempos não tem faltado quem bata com a porta"

- "Um novo Benfica"

- "Águia volta a vencer e garante 'play-off' na noite do regresso do público à Luz"

- "Mais de 20 mil nas bancadas despediram-se da equipa com enorme ovação"

- "Yaremchuk estreou-se e foi determinante para o segundo"

- "'Foi um dia especial, parecia que estava a começar a carreira' - Jorge Jesus"

- "Encarnados marcam encontro com o PSV"

- "Bruma fez o golo da vitória dos neerlandeses"

- "Sporting: Nuno Espírito Santo chama Palhinha para o Tottenham"

- "Médio visto como prioritário pelo clube inglês"

- "SAD só ouve propostas a partir de €30 milhões"

- "FC Porto: Corona volta hoje... mas não é certo que fique"

- "Mexicano entra no último ano de contrato e tem muitos interessados"

- "Santa Clara: Covid-19 tira nove jogadores do jogo da liga conferência"

- "Messi, o novo monumento de Paris"

- "João Mário acende a Luz"

- "Médio estreou-se a marcar perante 16 mil espetadores e ainda esteve no lance do segundo"

- "Jesus: 'Conforto dado pelos adeptos foi importante'"

- "PSV afastou Midtjylland e é o adversário do play-off"

- "FC Porto: Toni volta a Famalicão de pé quente"

- "Bruno Costa agarrou oportunidade e foi o rei dos passes certos [85] da primeira jornada"

- "Sporting: Tottenham avança por Palhinha"

- "Braga: Fransérgio no Bordéus"

- "Sta. Clara: Covid-19 afasta dez jogadores"

- "França - Oficial: Messi reforça PSG"

- "Valem milhões"

- "João Mário marca e dá meio golo a Yaremchuk"

- "Yaremchuk: 'Sinto-me muito feliz aqui'"

- "Jorge Jesus: 'Vamos criar uma grande equipa"

- "João Mário: 'Sei do que o mister gosta'"

- "Encarnados enfrentam PSV no play-off"

- "Vertonghen não defronta Arouca"

- "Tottenham prepara proposta de 20M€ - Nuno quer Palhinha"

- "Leões só vendem perto da cláusula"

- "Granada à espera de Max"

- "Battaglia emprestado ao Maiorca"

- "FC Porto: Corona conta"

- "Sérgio Conceição não deixa cair o mexicano"

- "Uribe disponível"

- "Santa Clara: Nove casos de covid no plantel"

- "Açorianos tentam adiar jogo com o Moreirense"