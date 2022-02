Público:

- “Tesouro nacional da criança do Lapedo foi vandalizado por desconhecidos”

- “Grande Reportagem: A revolta dos imigrantes de Odemira que perderam o medo”

- “Justiça: IGAI manda expulsar GNR absolvido de violar detida”

- “Entrevista a Rui Moreira: Candidatura ao FCP?: ‘Depende de imensas circunstâncias’”

- “Ucrânia: Sanções da UE à Rússia incluem controlo das exportações”

- “Gastronomia: A Colômbia de Leonor Espinosa é indígena, mágica e revolucionária”

- “Despojos de Guerra: A série que nos devolve a Guerra Colonial a cores”

Jornal de Notícias:

- “Porto aplica 197 mil multas e reboca 82 mil automóveis”

- “Boavista 2-2 Benfica: Águia apanhada de cabeça no ar”

- “F. C. Porto e Sporting campeões dos castigos”

- “Casamentos sobem e voltam a encher quintas”

- “Existem cursos para professores em que só um aluno termina”

- “PSD: Urgência de eleições pressiona demissão de Rui Rio”

- “Florestas: Técnico corrupto fica seis anos na cadeia”

- “Canábis: Um terço dos portugueses defende uso livre”

- “Dinheiro Vivo: Fornecedores de energia rescindem contratos com indústrias”

- “Reportagem: Novos agricultores são jovens e tecnológicos”

- “’The Walking Dead’: A série dos mortos vivos está a dar o último suspiro”

Diário de Notícias:

- “Preços da energia a disparar: Há comercializadores a rescindir contratos para poder cobrar mais a empresas”

- “Donetsk e Lugansk, duas armas no arsenal russo contra a Ucrânia”

- “Sucessão: PSD quer atrasar saída de Rio. Candidatos ganham tempo”

- “Forças Armadas: Quantos militares há em Portugal? Cada direção dá um número diferente”

- “Cimeira UE-África: Assinada parceria para partilha da produção de vacinas”

- “Ambiente: Uma obra de arte feita de lixo para nos faz pensar na importância de proteger os oceanos”

- “Reinventar Portugal: Joaquim Brigas, presidente do Instituto Politécnico da Guarda: ‘Politécnicos e universidades no interior têm de deixar de estar subfinanciados’”

- “Governo adiado, OE só no verão: Empresários antecipam atrasos nos fundos, investimento e reformas”

- “Europa preocupada: Se o pacto não muda, ajustamento português será ‘extremamente duro’”

- “Joan As Police Woman: ‘Portugueses são um exemplo de esperança, digo isto honestamente’”

- “Brunch com… Francisco Batel-Marques: Um produtor de espumante que quer a Quinta dos Abibes passeável”

- “Diogo Infante: ‘Que o próximo Governo deixe a política de mercearia na cultura’”

- “Futebol: Idade ou algo mais? Números que provam a queda de Ronaldo e Messi nesta temporada”

Correio da Manhã:

- "Empréstimo ruinoso para Banco público. Caixa perde 4,9 milhões com Baía. Crédito a empresas do atual 'vice' do FC Porto"

- "Boavista 2-2 Benfica. Águia sem norte derrapa no Bessa"

- "Queixa de Ana Gomes. Procuradoria europeia investiga Mário Ferreira"

- "Sobre tensão no leste da Ucrânia"

- "Diplomata sérvio. Embaixador atira-se para o mar na Boca do Inferno"

- "Rede falha. 'Apagão' no multibanco complica pagamentos"

- "Gasóleo e Gasolina. Combustíveis aumentam nove vezes seguidas"

- "Canas de Senhorim. Bombeiro luta pela vida e é alvo de nova cirurgia"

- "Crime em Lisboa. Filho do fadista Artur Batalha morre após rixa"

A Bola:

- "Despidos de alma. Águias venciam ao intervalo e depois perderam o rumo"

- "FC Porto. Arte de saber esperar"

- "Sporting. Prémio para Matheus Reis"

- "Opinião. Valdano: 'Ninguém pode discutir o trono com Mbappé"

Record:

- "Boavista 2-2 Benfica. Águia sem estofo"

- "Vinagre fica no Sporting"

- "Dinheiro de Nuno Mendes a caminho"

- "Negócio Issahaku. Os bastidores da contratação da pérola ganesa"

- "FC Porto. Toni Martínez rejeitou saída em janeiro"

O Jogo:

- “Pânico: segunda parte poderosa dos boavisteiros deixou águias a tremelicar e muito perto da derrota”

- “FC Porto: UEFA elegeu Martínez: Até ao topo da Europa em 68 minutos”

- “Sporting: Números são claros: falta de Palhinha não inquieta Amorim: Ugarte igual na defesa e melhor no ataque”

- “Braga: Técnicos e analistas responsabilizam juventude e reconstrução falhada: Diagnóstico de uma equipa cata-vento”

- “V. Guimarães-Arouca: Pepa quer abolir os ‘tiros nos pés’”

- “Brasil: Corinthians perto de garantir Luís Castro”