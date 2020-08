Público:

- "Kamov parados desde 2018 forçam Estado a gastar 12 milhões"

- "Reportagem: O fim de um mundo em Beirute"

- "David Justino: ‘Hoje é preciso ter coragem para se ser moderado’”

- "Selos ‘Clean & Safe’ à venda na Internet por três euros"

- "Reguengos: 96% dos idosos do lar infectados em apenas 19 dias"

Jornal de Notícias:

- "Governo só avançou com 18% das casas que prometeu há dois anos"

- "Fábricas sem férias este agosto"

- "Vacina contra a covid-19 poderá ser obrigatória"

- "Vila do Conde: Arriscaram a vida a salvar três jovens"

- "Paços de Ferreira: PJ duvida que feto tenha sido queimado"

- "Dinheiro Vivo: Turismo receia chegada tardia dos ingleses"

- "Cultura: Bens de profissionais das artes penhorados"

- "Sara Winter: De militante feminista a apoiante radical de Bolsonaro"

- "F.C. Porto: Diogo Costa e Marchesin fundamentais para Sérgio"

- "Benfica: Salário milionário afasta Cavani das águias"

Diário de Notícias:

- “O que falhou em Reguengos e está a falhar no país? O modelo de lar que é ‘uma bomba-relógio’”

- “Os suíços que vieram para o Alentejo criar cavalos lusitanos”

- “Romarias viradas do avesso, mas Berta só precisa dos filhos para ser feliz”

- “Joana vive numa cadeira de rodas: Já saltou de paraquedas e agora está apaixonada”

- “Avante!: ‘Nesta festa há muitos abraços e beijinhos. Mas neste ano não’”

- “Sérgio Figueira: ‘O Porto sempre foi um contrapoder em Portugal’”

- “Rui Moreira: O Porto guarda a tradição liberal e continua a fazer diferente”

- “Vasco Teixeira: ‘40% dos alunos foram de alguma forma prejudicados com o ensino à distância’”

- “Nato: 95 militares em isolamento para missão de F-16 na Polónia”

Expresso:

- "Entrevista a António Costa: Novo apoio social: Salário mínimo sobe (mas pouco); Aumentos na Função Pública em dúvida; IRS não baixa; IVA da luz desce já”

- "Fiscalização deteta lacunas nos lares"

- "Movimento antimáscaras ganha cada vez mais adeptos"

- “Portugal conta com vacinas em dezembro para 350 mil pessoas”

- “Covid-19: Já morreram em Portugal três crianças e um feto”

- “Empresas estão a espiar funcionários colocados em teletrabalho”

- “Febre das bicicletas chega a Portugal”

- “Acaba a Liga dos Campeões mais inesperada de sempre”

- “Vhils nos EUA: O artista que dá rostos ao betão”

- “Economia nacional afunda-se”

- “Casa da Música em tribunal”

- “Químicos nos dedos de Navalny”

- “Benfica: Noronha Lopes ataca Vieira”

Sol:

- "Covid parte sociedade ao meio: Contabilistas, sociólogos e políticos analisam ‘novo normal’ e a violação das liberdades individuais"

- "DGS mantém em segredo lista de lares com idosos infetados"

- "Na melhor das hipóteses: Drones para Força Aérea detetar incêndios já só chegam a 31 de agosto"

- "Tiago Mayan: 'Marcelo tem o sonho de ser o Presidente mais adorado’"

- "Campo Grande: Palácio das manas Avillez passa a polo da Lusófona"

- "Jorge Coelho dedica-se à queijaria da família e Ana Catarina Mendes vai para o lugar que foi de António Costa"

- "Aljubarrota: Celebrações exaltam valores da pátria e condenam discursos sobre racismo"

- "Paula Franco: Bastonária dos Contabilistas elogia ministra Ana Mendes Godinho"

Correio da Manhã:

- "Artur Trindade é arguido. Ex-governante arrisca perder 40 mil euros por mês"

- "Excesso de velocidade. Advogada condenada por fuga louca à GNR"

- "João Félix namora no Algarve"

- "Pandemia. Alunos de risco têm aulas em casa. Ministério decide"

- "Homicida foge com 50 mil euros em dinheiro vivo. Antes do crime levantou 30 mil do banco e pediu 20 mil ao filho"

- "Cancro da mama. Bárbara Guimarães operada após complicações"

- "Acidente em Tavira. Jovem colhida por barco morre no hospital"

- "Ribeira da Lage. Descargas ilegais suspeitas de matar dezenas de patos-reais"

- "250 mil esperados no sul.Ingleses salvam negócio turístico do golfe"

- "Apresentado. Sporting garante Nuno Santos"

- "Novela da contratação. Negociações por Cavani suspensas"

- "Sport: Rui Costa exige mais poder no futebol do Benfica"

A Bola:

- "Cavani já não vem. Exigências de última hora recusadas por Luís Filipe Vieira"

- "Sporting. Nuno Santos oficialilzado como reforço: 'Sou mais um leão para ajudar'"

- "FC Porto. Toni Martinéz está seguro"

- "Liga Europa. Sevilha 3 - 2 Inter.ADN de campeão"

Record:

- "Sem dinheiro para Cavani. Divergência de 12 milhões na base da decisão do Benfica"

- "Nuno Santos apresentado: 'Decisão de vir para o Sporting foi minha'"

- "FC Porto. Olympiacos avança. Gregos podem levar Zaidu"

- "Acordo federações/DGS. Desporto sénior vai avançar"

- "Liga Europa. Sevilha 3 - 2 Inter. Lopetegui dá mais uma taça ao Sevilha"

O Jogo:

- "FC Porto. Título valorizou plantel em 56,4 M€"

- "Benfica. Cavani caiu, Nuñez avança"

- "Sevilha continua a ser o rei das finais"

- "Sporting. Nuno Santos quis o Leão"