- “Rui Rio cala críticos e ganha margem para as legislativas”

- “Os novos rostos do poder local”

- “Lisboa: Moedas depende dos comunistas para governar”

- “Independentes: Novas exigências após reforço de mandatos”

- “Freguesias: Nem a descida afeta o domínio dos socialistas”

- “Alunos desfavorecidos foram penalizados pelo ensino à distância”

- “Teletrabalho: Um em cada três pode realizar tarefas em casa”

- “Matosinhos: Inspetor da ASAE visita condomínio por vingança”

- “Porto: Obras no Parque da Cidade prontas até ao fim do ano”

- “Espanha-Portugal (2-4): Mundial de Futsal: Recuperação épica vale meias-finais”

- “FC Porto: Fortaleza do dragão é trunfo no reencontro com Liverpool”

- “Sporting: Amorim em busca da primeira vitória do leão na Alemanha”

“Belém admite que Moedas criou 'ciclo próprio', que só agora está a começar”

“PSD: ‘Não é ainda o tempo do debate interno’, Opinião de Paulo Rangel”

“Entrevista: ‘Um défice orçamental nunca é uma folga’ [Nazaré da Costa Cabral, do Conselho das Finanças Públicas]”

“Eleições alemãs: Scholz ganhou, mas Laschet também quer formar governo”

“Aprendizagens: É no 6.º ano que os alunos pobres mais se afastam dos restantes”

“Lisboetas dizem que ‘se fartaram de Medina’”

“Mora: ‘Em 45 anos de luta foi a primeira vez que ganhámos. Já cá faltava a mudança’”

“Coimbra: ‘A cidade não vai voltar a ser esquecida pelo poder central’”

“Figueira da Foz: ‘Volta Santana, estás perdoado’”

“Partido Socialista: Derrota de Medina abre mais o caminho para Pedro Nuno Santos”

“Lisboa: Metro regressa às visitas guiadas para explicar às pessoas a sua arte”

“Alemanha: Paciência germânica no tiro de partida para as negociações de coligação”

- “Choque eleitoral força remodelação: António Costa avança para mexidas no Governo”

- “Moedas celebra vitória em almoço com funcionários da câmara”

- “Mulher esfaqueia e arrasta corpo nu”

- “Crime em Matosinhos: Manuel, 45 anos, assassinado após discussão com Sandra, de 42”

- “Recurso do MP: Quatro mil páginas de acusação a Sócrates”

- “Liga dos Campeões: Sporting sem receio em duelo com Borussia”

- “Dragão quer ganhar ao melhor do mundo”

- “Benfica: Jesus muda equipa para enfrentar o Barça”

- “Alemanha: Scholz quer suceder a Merkel”

- “Contas do Estado: Défice agravado em 550 milhões”

- “Gondomar: Pai e avó arriscam vida de bebé na fuga em contramão”

- “Educação: Estudantes pioram em todas as áreas”

“Gouveia e Melo despede-se da task-force de vacinação”

“Onde perdeu Fernando Medina”

“Turismo: Governo lança novo apoio e garante que ‘não podemos morrer na praia’”

“Coreia do Sul pondera proibir consumo de carne de cão”

“DGO: Défice agrava-se para 6878 milhões de euros até agosto”

“André Ventura banido do Twitter perde seguidores de vários anos”

“Termina hoje prazo para entregar recurso do processo Marquês”

“Nervermind: Um sucesso para o qual ninguém estava preparado”

- “Caso Algarve Litoral sobe custos com PPP”

- “Campanha nacionalizada do PS dá gás ao PSD e penaliza Costa”

- “Empresas ignoram novo plano especial de viabilização”

- “Governo em banho-maria põe dívida da Alemanha em sentido”

- “Lisboa não terá um novo aeroporto antes de 2035, estima a ANA”

- “Carros elétricos: Fabricante da Volvo vai para a bolsa à boleia de DiCaprio”

- “Radar África: João Lourenço e Dos Santos precisam um do outro”

- “Liga dos Campeões. Sem medo: Rúben Amorim e Sérgio Conceição não se encolhem perante gigantes”

- “Mundial de Futsal: Portugal nas meias-finais!”

- “Benfica: ‘O Barcelona é a minha casa’, Grimaldo antecipa duelo especial”

- “Eleições: Fernando Seara lidera AG de Rui Costa”

- “FC Porto-Liverpool: ’Exigência é máxima’, Sérgio Conceição reconhece diferenças, mas garante que a pressão de ganhar é a de sempre”

- “B. Dortmund-Sporting: ‘Não temos receio de nada’, Rúben Amorim diz que o leão vai à procura de ‘outras sensações na Champions’”

- “Benfica: Jesus enfrenta terror das ‘Big 5’”

- “Braga: Carvalhal seguro até à Liga Europa”

- “Mundial Futsal: ‘Remontada’ épica”

- “O que o dinheiro não pode comprar: Dragões e leões defrontam gigantes financeiros que não são maiores em mais nada…”

- “Futsal: Reviravolta épica rumo às meias”

- “Benfica: Fernando Seara na MAG e mais sete nomes na lista de Rui Costa para a direção”