Público:

- “Parlamento ignora pareceres éticos e avança com inseminação ‘post mortem’”

- “Destino: Marte: Missão dos Emirados já chegou, a da China e dos EUA quase a chegar”

- “Segurança Social: Governo apoia desempregados que perderam subsídio social”

- “Covid-19: Confinamento só deverá acabar depois da Páscoa”

- “Educação: Há horários presidenciais a ser replicados no ensino ‘online’”

- “União Europeia: Borrell defende visita à Rússia, eurodeputados pedem demissão”

- “Futebol: Sporting reforça liderança com outra vitória perto do fim”

- “Jean-Claude Carrière (1931-2021): O argumentista ‘sem ego’ que assinou obras maiores do cinema do último meio século”

- “Berlinale 2021: Diogo Costa Amarante está de volta para disputar Urso de Ouro das Curtas”

Jornal de Notícias:

- “Mudanças na lei bloqueiam candidaturas independentes”

- “Confinamento avança até março”

- “Vacinação: País vai receber 33 milhões de seringas e agulhas”

- “Saúde: Demora no acesso a lares faz aumentar internamentos sociais”

- “Aviação: Portugueses e brasileiros desesperam por viagem”

- “Acórdão: Confessa assalto milionário a hospital e é absolvida”

- “Enfermeiros: Ex-bastonários pedem processo contra Ana Rita Cavaco”

- “Porto: Bombeiros fazem queixa contra Direção no DIAP”

- “Ajuda: Nem a crise trava a onda solidária dos restaurantes”

- “FC Porto: Lucro recorde de 34 milhões num semestre”

- “Barcelos: Cabeça de Coates deixa leão nas nuvens”

Diário de Notícias:

- "Governo só alivia medidas do confinamento com menos de dois mil casos dias”

- “Tratamentos de fertilidade: Centros públicos já levam dois anos de atraso”

- “BEI empresta 200 milhões para construir e melhorar lares”

- “Neto de açorianos à frente do porta-aviões que desafia a China”

- “Birmânia: êxito de Obama é o primeiro desafio de Biden”

- “Luta Livre de Luís Varatojo: música de intervenção para o século XXI”

Jornal i:

- “Entrevista a Manuel Carmo Gomes: ‘Se nos descuidarmos podemos ter uma quarta vaga igual ou pior que esta’”

- “Praça do Império: Ex-presidentes Eanes e Cavaco contra remoção dos brasões”

- “Ensino à distância: Ordem dos Psicólogos cria guia para ajudar pais”

- “TdC: ‘Lay-off’ simplificado ajudou mais de 100 mi empresas e quase 821 mil trabalhadores”

- “EUA: Começou um impeachment a pensar nas câmaras”

- “Desenhos animados: Um recreio que começa na infância e acaba no asilo”

Correio da Manhã:

- “INEM e Cruz Vermelha na mira da PJ: Prioridade na luta contra batota nas vacinas”

- “Confinamento garantido até 16 de março”

- “Especialista crítico do Governo sai das reuniões do Infarmed: Manuel Carmo Gomes defendeu fecho das escolas mais cedo”

- “Gil Vicente-Sporting (1-2): Leão canta de galo com Coates”

- “Benfica: Jesus adia decisão de três centrais”

- “Conceição exige condições para renovar FC Porto”

- “Tribunal valida processo contra Manuel Pinho”

- “Bancos carregam clientes: Comissões da banca custam mais de 1,6 mil milhões”

- “Ganha recurso: Benfica pode contestar perdão a Rui Pinto”

- “Almada: Avô acusado de morte de menina de 18 meses”

- “Predadores ‘online’: Caçados 50 pedófilos atrás do computador”

Negócios:

- “Acordo de emergência na TAP gera divisão entre pilotos”

- “Banca admite estender prazo das moratórias para alguns setores”

- “Grandes exportadoras perderam peso com a pandemia”

- “Tribunal de Contas: ‘Lay-off’ simplificado é flexível, caro e pouco fiscalizado”

- “Verbas do Apoiar destinadas a novas adesões já esgotaram”

- “Deloitte lança centro para ajudar empresas nos fundos europeus”

- “Na Biblioteca dos CEO: O vírus que nos enlouquece e a leva a pensar o mundo”

- “Sustentabilidade: Portugal desperdiçou 188 mil milhões de litros de água”

Record:

- “Gil Vicente-Sporting (1-2): Coates faz galo num 8. Reviravolta com golos do capitão aumenta vantagem na liderança”

- “Benfica: ‘Lucas: ‘Luisão é um espelho para mim’”

- “Entrevista: Renato Paiva só pede que não saia já da equipa B: ‘Paulo Bernardo vai ser o próximo génio’”

- “SP Braga-FC Porto: Conceição ao leme”

A Bola:

- “Gil Vicente-Benfica (1-2): Líder dos pés à cabeça: Coates bisa, leão dá cambalhota no marcador e é ainda mais primeiro”

- “SC Braga-FC Porto: Conceição escapa com multa e pode estar no banco”

- “Benfica: Lucas Veríssimo com cláusula de €100 milhões”

- “UEFA já confirmou: Receção ao Arsenal será em Roma”

- “Belenenses SAD: Liga interdita Jamor, Rui Pedro Soares diz que não sai”

O Jogo:

- “Gil Vicente-Sporting (1-2): Frango na pensão estrelinha: Boa segunda parte e um segundo golo feliz, rendem jackpot ao leão”

- “Braga-FC Porto: Uma década de disputas”

- “FC Porto: ‘Vamos conseguir acordo com a UEFA’, dragões dão lucro de 34 M€ no semestre e Fernando Gomes prevê que a vigilância do ‘fair-play’ financeiro termine em junho”

- “Benfica: Covid tirou 11 semanas de trabalho a Jesus”

- “Belenenses: Liga interditou Jamor”