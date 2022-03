Correio da Manhã:

- “Ucrânia em pânico apela à NATO e UE: ‘Provem que estão do nosso lado’, desafiou presidente Zelensky”

- “Portugal unido na ajuda aos refugiados. Empresas oferecem 2 mil empregos”

- “Mais dinheiro para pensionistas da Segurança Social já este mês”

- “Ciúmes em Matosinhos. Esfaqueia amante com bebé ao colo”

- “Ruy de Carvalho. Feliz e a trabalhar aos 95 anos”

- “Sporting-FC Porto: Amorim quer jogo sem confusão. Sérgio já de olho no final da Taça”

- “Prejuízo recorde. Buraco de 31,7 milhões no Benfica”

- “CMTV lidera há 5 anos e 2 meses seguidos”

- “1100 Porsches: Barco afunda com quatro mil carros a bordo”

- “Alojamento. Pandemia dá gás a turismo rural”

- “Tradição. Visita pascal sem beijo na cruz”

- “Cilada. Morto a tiro quando ia rebocar viatura”

Público:

- "Um país nas flores de Svetlana e nas lágrimas da filha de Alexei"

- "Rússia intensifica ataques contra cidades e prepara assalto a Kiev"

- "Futebol. Um clássico para fazer esquecer o jogo do Dragão"

- "Covid-19. Os tempos estão a mudar"

Jornal de Notícias:

- "Guerra total. Moscovo lança assalto final a Kiev"

- "Viagens esgotadas na Páscoa e oferta alargada no verão"

- "Taça de Portugal. Amorim e Conceição defrontam-se num tira-teimas escaldante"

- "Benfica. Prejuízo de 31,7 milhões no primeiro semestre"

- "Justiça. Magistrados dizem que são poucos para tantas tarefas"

- "SNS24. Linha surpreendida com onda de chamadas na pandemia"

- "Freguesias. Centenas de uniões forçadas em risco"

- "Açores. Navio afunda-se com carros de luxo"

- "Batman. Conheça os atores que lhe deram corpo"

Diário de Notícias:

- "Pressão. Bruxelas aplaude Zelensky e Putin reforça ataques"

- "Resgate em 60 horas. Myron Fedoriv vai a Fátima agradecer ter filha e netos a salvo em Portugal"

- "Diário de guerra Dia 5. 'Lutamos pela nossa liberdade e pelos nossos rapazes. Glória à Ucrânia!'"

- "Reportagem. Em Medyka-Shehiny não há fronteiras à solidariedade. Os que ali chegam vêm esgotados"

- "Geopolítica. 'Putin não tem interesse em autodestruir-se, ele não é irracional' Análise Diana Soller"

- "Resposta humanitária. Governo aprova 'Simplex' para acolher e proteger refugiados ucranianos"

- "Nuno Mangas: 'Mais de 70 mil micro e PME foram apoiadas com fundos', revela líder do COMPETE2020"

- "Infraestruturas. Após 400 milhões, linhas de comboio estão em estado 'razoável'"

- "Dois anos de covid. A voz de quem está do outro lado da linha Saúde24 e a visão dos bastonários dos Médicos e dos Enfermeiros"

- "Política. BE reúne-se para discutir rumo. Livre tem pela primeira vez duas listas à direção nacional"

Inevitável:

- "Ucrânia. Uma semana de guerra com um rasto de destruição, medo e resistência"

- "AUTOvoucher. Governo poderá alargar medida após março"

- "Viagem ao aumento dos preços dos supermercados"

- "Covid-19. Há dois anos, Portugal confirmava os primeiros casos"

- "EUA. Em 2022 já houve 6963 mortes devido ao recurso a armas de fogos"

- "'Linda Martini não é o tipo de música que vais pôr a tocar durante um jantar de amigos'"

- "Sporting-FC Porto. A história dos primeiros confrontos na Taça de Portugal"

Tal&Qual:

- “Isabel dos Santos na mira das secretas”

- “Serviços de informação portugueses suspeitam que ataques informáticos possam ser vingança”

- “Cuidado com os peditórios da treta”

- “20 milhões é quanto custam os assessores na Câmara de Lisboa”

Negócios:

- "Sines admite novo terminal para fazer chegar gás à UE"

- "Tecnologia gera guerra de talentos na banca"

- "Inflação vale o dobro dos aumentos salariais"

- "Sustentabilidade 20|30. Rui Diniz CEO do grupo CUF 'Quem tiver as práticas adequadas vai lucrar mais no longo prazo'"

- "Tabaqueira regista recorde de exportações no ano passado"

- "Energia. Centrais já a operar sem opção para reequipamento"

- "Allianz GI. Geopolítica e preços vão testar nervos de investidores"

O Jogo:

- "Sporting-FC Porto. Treinadores desarmadilharam clima de tensão antes do primeiro duelo na Taça de Portugal Unidos pela Paz"

- "Benfica. SAD registou prejuízo de 31,7 M€ no primeiro semestre Contas no vermelho"

- "V. Guimarães. Entrevista a Alex Costa, líder da lista B 'Todos vão ter uma voz'"

- "Braga. Já há acordo entre as partes para a renovação Castro fica mais uma temporada"

A Bola:

- “Sporting-FC Porto: Estejam à altura do clássico”

- “Incidente do jogo de 11 de fevereiro ainda na memória. Sérgio e Amorim revelaram o que se espera de todos os intervenientes”

- “’Aquilo não pode voltar a acontecer. Os jogadores são homenzinhos’, Rúben Amorim”

- “’Ninguém quer ver repetido o que se passou no dragão’, Sérgio Conceição”

- “Benfica. Prejuízo de €31,7 milhões nas contas do primeiro semestre”

Record:

- “De olho em Morita: Sporting disposto a avançar com 2 milhões de euros”

- “Sporting-FC Porto: Clássico da Taça aquece Alvalade”

- “Benfica. João Mário custou 5,5 milhões”

- “Benfica. Prejuízo de 31,7 milhões no primeiro semestre”

- “Lincoln denuncia racismo em Braga”