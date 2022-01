Público:

- “Indemnizações pedidas ao Estado na Justiça atingem os 4,5 mil milhões de euros”

- “Legislativas: Votação antecipada com boa afluência, em Lisboa e no Porto, mas com algumas ‘baixas’ entre os membros das mesas eleitorais”

- “Itália: Eleição presidencial arranca com Draghi favorito”

- “Teletrabalho: Empresas começam a pagar despesas com valor fixo”

- “Entrevista a Sílvia Gomes [professora na Nothingham Trent University]: “Temos de pensar em alternativas à prisão’”

- “Pandemia: Há quase um milhão de pessoas no país em isolamento”

- “Maria Archer: Uma voz insubmissa, censurada e apagada da História”

- “Estudo: Beijo e partilha de saliva ajudam os bebés a identificar as suas relações mais próximas”

- “Futebol: Porto aproveita o deslize do Sporting e fica a seis pontos de distância no topo da I Liga”

Jornal de Notícias:

- “Quase um milhão de portugueses fechados em casa pela pandemia”

- “Costa ganhou o debate, mas Rio convenceu mais eleitores”

- “FC Porto 3-1 Famalicão: Dragão imparável”

- “Partidos respondem sobre sistema político”

- “Impostos: Carga fiscal cresceu, mas está abaixo da média europeia”

- “Vulcão: Efeitos do tsunami de Tonga também se sentiram em Portugal”

- “Decisão: Vigilante indemnizado por abuso do SEF”

- “Porto: Câmara garante regresso de moradores às ilhas”

- “Itália: Berlusconi abre porta da presidência a Draghi”

Diário de Notícias:

- “Mais de 300 mortes na prisão em cinco anos: PJ chamada a investigar seis”

- “Milhares votaram antecipadamente em dia de apelo à convergência”

- “Costa vence debate, Rio convence mais eleitores”

- “Carga fiscal: Peso dos impostos caiu 1% desde 2015 e põe Portugal a meio da tabela europeia”

- “Programa eleitoral: Só Bloco e Iniciativa Liberal têm planos detalhados para comboios”

- “Violência no desporto: Há 200 adeptos impedidos de entrar em recintos desportivos”

- “Reinserção social: Cascais dá trabalho a reclusos do Linhó, em projeto que junta autarquia e prisão”

- “Maria do Céu Machado: ‘Não há razão para recear vacinar crianças’”, garante especialista em pediatria”

- “Fundação inovadora: Fundador da Escola da Ponte diz que ‘professor palrador’ não ensina e junta-se a privados para expandir aprendizagem aberta”

- “Parlamento: Sociedade civil e profissionais dão ideias para melhorar a saúde”

- “Gordon Brown e Martin Griffiths: ‘Salvar o Afeganistão’”

Inevitável:

- “Sondagens à boca das urnas em dia de voto antecipado”

- “Covid-19: ‘É provável que pico seja atingido mais tarde do que o esperado’”

- “Sol, frio, mas pouca chuva. Seca agrava-se em janeiro”

- “Entrevista a Ossanda Líber, a vice-presidente do Aliança: ‘O BE instrumentaliza o racismo para fins políticos’”

- “IRS: Tem pouco mais de um mês para validar despesas”

- “’Space-wood’: Cinema aposta em produções espaciais”

- “BE quer acordo: Catarina Martins convida Costa para reunião dia 31”

- “Candidata do MAS: Renata Cambra, a Ocasio-Cortez portuguesa”

Negócios:

- “1.000 milhões para criar ‘Silicon Valley’ em Gaia”

- “Entrevista a Luísa Salgueiro [líder da Associação Nacional de Municípios]: ‘Regionalização é irreversível seja PS ou PSD a vencer’”

- “Hipermercados: Devolução de garrafas de plástico com incentivos”

- “Portugal é joia no mercado global de dados”

- “Finanças não desistem do IVA dos ginásios”

- “Investidores querem Draghi aos comandos”

- “Um roteiro pelos saldos do comércio tradicional”

Correio da Manhã:

- “Acusação de homicídio por omissão: ‘Mentiram sobre a morte da minha bebé’, drama destrói vida de apresentadora”

- “FC Porto-Famalicão (3-1): Mais líder. Dragão vence e afasta-se de rivais”

- “Águia quer reagir. Derrota do leão motiva Benfica”

- “Ricardo Horta atingido: Sporting arrisca jogos à porta fechada”

- “Denúncia de banco trama Pinto da Costa”

- “CM revela escutas: Transferência milionária investigada”

- “Mota Jr assassinado: Trio condenado recorre de sentença”

- “Nacionalidade polémica: Abramovich não pagou Museu do Holocausto”

- “Especial Legislativas 2022: Bloco quer acordo escrito, mas PS pretende pedido de desculpa”

- “Eletricidade: Tarifas mais baratas no mercado regulado”

- “Assaltos: Gang da cortiça causa prejuízo de 50 mil €”

- “Recursos hídricos: Albufeiras têm cada vez menos água”

A Bola:

- “FC Porto-Famalicão (3-1): Dragão em fuga: Vitória inquestionável deixa Sporting mais para trás”

- “Sporting: Dia D para Edwards”

- “Benfica: Veríssimo chama Henrique Araújo”

- “Basquetebol: Sporting conquista Taça Hugo dos Santos”

“SC Braga: Gorby o menino que se inspira em Modric”

Record:

- “FC Porto-Famalicão (3-1): Agarra que é dragão: 14.ª jornada consecutiva a vencer e fuga na liderança”

- “Sporting: Amorim deixa plantel respirar”

- “Alvalade em risco: Garrafa que atingiu Ricardo Horta pode levar a jogos à porta fechada”

- “Escutas ‘Cartão Vermelho’: Jesus revela não a Varandas”

- “Benfica: Só dois avançados disponíveis”

- “Gedson viaja hoje para a Turquia: Emprestado ano e meio ao Galatasaray”

- “Europeu de Futsal. Portugal-Holanda (4-1): Seleção com um pé nos ‘quartos’”

O Jogo:

- “FC Porto-Famalicão (3-1): Dragão alarga o fosso: 14.ª vitória consecutiva na Liga vale desvantagem de seis pontos na liderança”

- “Benfica: Goleador dos Bês é solução de recurso”

- “Sporting. Unânime: fazem falta reforços”

- “Braga. Gorby: a pérola que chegou de borla”

- “Futsal: Portugal soma e segue”

- “Vit. Guimarães-Estoril (3-1): reviravolta digna de um Óscar”