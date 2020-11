Público:

- “Voltar para casa”

- “Morreu Sean Connery, o ator que fez sete vezes de 007”

- “João Micaelo: O português que sabe o que enfurece e faz rir líder da Coreia do Norte”

- “A cultura americana mobilizou-se contra Trump”

- “Um quinto das crianças não faz desporto porque ‘é caro’”

Jornal de Notícias:

- “Mais de sete milhões de portugueses com dever de ficar em casa”

- “Hospital de S. João sob pressão máxima”

- “PS já vale menos do que todos os partidos de Direita”

- “Fundos: Governo falha subsídio a milhares de agricultores”

- “Sean Connery: O primeiro amado James Bond morre aos 90 anos”

- “Liga: Sporting quer aproveitar pior início portista desde 95/96”

- “Porto: Negócio de creches para cães em alta”

- “Empresa da Feira cria novo têxtil baseado em cortiça”

Correio da Manhã:

- "Emergência em 121 concelhos, Medidas afetam 7,1 milhões de pessoas"

- "Covid-19 agravou o problema: Alimentação responsável por 11,4% das mortes"

- "Marido agride companheira na rua: Morre a proteger mãe e bebé de cinco meses"

- "Sean Connery: Adeus ao eterno galã do cinema"

- "Mercado de trabalho: Apoio no desemprego deixa 157 mil de fora"

- "Benfica: Jesus exige foco máximo no Bessa"

- "Sporting: Leões podem chegar hoje ao 1.º lugar"

- "Atrasos na justiça: 34 meses para decidir processos cíveis"

- "Brasileiros rendidos a Carolina Loureiro, Atriz das curvas sensuais faz furor no Rio"

- "Pequenos heróis: O confinamento dos internados com cancro"

A Bola:

- "Via verde, Leões procuram liderança provisória e inédita vantagem sobre o FC Porto"

- "Benfica: Tudo para o Bessa"

- "FC Porto: Marega contra as críticas"

- "Internacional: Jota e Félix em grande"

- "MotoGP: Governo proíbe público em Portimão"

O Jogo:

- "O maior desafio do século, Pior arranque desde 1993/94 obriga o FC Porto a fazer história para ser campeão, Conceição reclamou atitude à equipa"

- "Sporting - Tondela: 'Quero que os jogadores vejam verde', Rúben Amorim pede foco total para cegar à frente da Liga"

- "Benfica: Jesus puxa por Diogo Gonçalves"

- "Pandemia: MotoGP em Portimão sem público Governo anuncia novas medidas para combate ao vírus"

- "'Treinar o Sporting não me deixou estigmas', Silas está prestes a acabar o curso de quarto nível e pronto para orientar outro grande"

Record:

- "Leão ataca poleiro, Equipa de Alvalade procura liderança isolada à condição"

- "Benfica, Futuro do CEO da SAD continua em aberto: Domingos em reflexão"

- "FC Porto: Conceição deu 'dura' no treino, Técnico exige atitude, empenho e responsabilização aos jogadores"

- "Arbitragem: Árbitros do Paços-FC Porto riscados da próxima jornada"

- "Presidente do Rio Ave explica crescimento do clube e negócios do último verão: 'Senti-me numa guerra entre os grandes'"

- "Governo tira público do MotoGP, Anunciadas novas medidas de combate à pandemia"

- "Record homenageia ciclistas que brilharam em Itália: João e Rúben de ouro"