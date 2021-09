Veja todas as capas de jornais e revistas aqui

- "Negacionistas obrigam PSP a reforçar a segurança de políticos"

- "60% das discotecas já não voltam a abrir”

- "Autárquicas 2021: CNE adverte Costa sobre promessas eleitorais”

- “Dinossauros criticam partidos”

- “PRR só resolve metade da falta de habitação”

- “Rangel em força na campanha contra Costa”

- “PSD teme desilusão com Moedas em Lisboa”

- “Detido mais um suspeito de terrorismo”

- “Regresso às aulas: o diário de um ministro”

- “Portugal ajudou a invadir a China”

- “40 mil portugueses trabalham sem salário”

- “Governo segura obra de Sampaio”

- “Nova CEO da TAP ganha menos 31,7%”

- “Balsemão esgota”

- “Rendeiro recorre”

- “’A primeira batalha está ganha’ - Vice-almirante Gouveia e Melo, na reunião do Infarmed”

- “Inverno: DGS traça cenários em que admite regresso das restrições em janeiro”

- “Vacinação: Terceira dose pode avançar na segunda quinzena de dezembro”

- “Reações: Partidos pedem alívio das medidas”

- “Pais com filhos em isolamento vão manter apoio pago a 100%”

- “OE2022: PCP e BE exigem folga orçamental aplicada em medidas sociais”

- “Insolvência: Groundforce tem dívidas de 155 milhões de euros”

- “Musical: Gus Van Sant conta a ‘história impossível’ de Andy Warhol”

- “Segurança Social: Estado deve apoios a famílias que acolhem crianças”

- “Acordo de segurança: EUA, Austrália e Reino Unido juntos contra a China”

- “Horários desfasados nas escolas aumentam listas de espera nos ATL”

- “Máscaras só nos transportes e nos lares”

- “Eletricidade: Maiores operadores já admitem subir preços em janeiro”

- “Coimbra: Costa promete maternidade após PSD propor tribunais”

- “Drones: Voos perigosos escaparam a coimas por falta de regras”

- “Maia: Mobilidade e habitação no centro das preocupações”

- “Liga Europa - E. Vermelha 2 – 1 S. C. Braga: Minhotos sem Estrela”

- “FC Porto: Especialistas dão aval à anulação do golo de Taremi”

- “Sporting: Vencer no Estoril para esquecer pesadelo europeu”

- “Vacinas: Imunidade pode não durar até ao Natal”

- “Nuno Crato: ‘Não percebo que política de educação está a ser seguida. Estamos num momento de grande indecisão’ – Entrevista DN-TSF”

- “Cooperação: Ministra ‘procura’ irmão. Lisboa ajuda Luanda a superar trauma histórico”

- “Vício: Há cada vez mais ‘gamers’ considerados casos clínicos em Portugal”

- “Economia: Conselho das Finanças Públicas revê crescimento em alta e exige mão na despesa”

- “Eletricidade: EDP, Galp, Endesa e Iberdrola vão manter preço até fim do ano”

- “Entrevista a Inês Sousa Real, porta-voz do PAN: ‘Não consigo compreender onde é que somos radicais’”

- “Covid-19. Peritos dão luz verde para aliviar restrições com medidas de segurança adaptadas a cada espaço”

- “Alojamento para estudantes. Ofertas para todos os gostos e (quase) todas as carteiras”

- “Media capital vai passar rádios a grupo Bauer UK”

- “Legalizar canábis será mau para os traficantes, defende Francisco George”

- “Ribeiro e Castro conta como se quis mudar o Tribunal Constitucional para Coimbra”

- “Eleições autárquicas. Os herdeiros do ‘Gondomar, Gondomar’”

- “Dupla pancada: Mais de 80% das vítimas de violência doméstica, sobretudo mulheres, nunca chegam a receber indemnização dos agressores nem apoio do Estado”

- “Montenegro faz marcação cerrada a Rangel e Moreira da Silva está pronto para a corrida”

- “Duarte Lima está na lista dos portugueses mais procurados pela Interpol”

- “’Ele matou o monstro’, vítima de violência doméstica conta ao CM”

- “Mãe defende filho que assassinou pai”

- “Máscaras obrigatórias em lares e transportes”

- “Salário dos professores baixaram em 15 anos”

- “Relatório da OCDE: Docentes perderam poder de compra em Portugal”

- “Subida de preços: Custos de eletricidade pressionam mercado”

- “Mata antiga amante que julgava ser bruxa”

- “Amadora: Escola pública proíbe chinelos e minissaias”

- “Sporting: Varandas aumenta salário para valor de Bruno”

- “Venda de ações: Vieira dá mais 30 dias ao Benfica”

- “Extremo: Jesus aposta em Radonjic”

- “FC Porto: Alarme com lesão de Pepe”

- “Processo em Tribunal: Pai pede entrega de filha em fuga à vacina”

- “Elementos de claque: ‘No Name’ fazem pacto de silêncio”

- “Guarda prisional: Homicida de Carla com pena suspensa”

Os principais destaques nos jornais desta quinta-feira, dia 16 de setembro.

- “Governo com folga de 1.800 milhões para negociar OE”

- “Entrevista a António Cândido de Oliveira: ‘É urgente fazer um estudo sobre corrupção nas autarquias’”

- “Media Capital prepara-se para vender rádios a grupo inglês”

- “Executivo vai criar linha única para renovar a carta ou mudar de morada”

- “Lucros do PSI-20 ainda não recuperaram da pandemia”

- “Ativos digitais: Banco Carregosa vai permitir negociação de criptomoeda”

- “Entrevista: ’Temos de perceber porque temos um investimento tão baixo’ - Diretor executivo do Instituto + Liberdade”

- “Relação dá razão ao NB para receber 112 milhões retidos”

- “Executivo camarário de Lisboa deve voltar a ficar nas mãos do nono vereador”

- “Auditoria: Sikander Sattar de saída da liderança da KPMG. Vítor Ribeirinho é o mais provável sucessor”

- “Contas Públicas: Conselho das Finanças Públicas revê em alto crescimento do PIB mas alerta para despesa pública”

- “Advisory: JE e Morais Leitão promovem conferência sobre inovação e talento na advocacia”

- “Entrevista: Indústria aerospacial portuguesa já fatura 1,7 mil milhões por ano, diz líder da AED”

- “Transportes: TGV ‘low cost’ pressiona ligação ferroviária entre Faro e Sevilha”

- “Sustentabilidade: Parceria entre Procter & Gamble e EDP Renováveis vai criar mais de mil empregos”

- “’Esta é uma profissão em que é preciso suar, chorar, mas também ter muita sorte’ – Marcantonio Del Carlo, ator, argumentista e encenador”

- “Morato ganha aumento: Águias vão premiar o central”

- “Estrela Vermelha-SP Braga (2-1): Má estreia”

- “Sporting: Gonçalo Inácio escapa ao pior: Paragem é de duas semanas”

- “FC Porto: Diogo Costa faz furor”

- “Record Challenge Park: O futebol não tem segredos: Ana Pinto e Inês Simas deixam o convite”

- “Estrela Vermelha-Braga (2-1): Tormena traiu Galeno: O brasileiro demorou um minuto a corrigir o primeiro golo sérvio, mas um penálti infantil arruinou o esforço”

- “FC Porto: Diogo finta ídolos”

- “Sporting: Paragem de Inácio será longa”

- “Benfica: Ainda menos Everton”

- “V. Guimarães: ‘Temos de repetir com o Arouca’, clima ‘arrepiante’ do jogo com o Belenenses impressionou Handel”

- “Mundial de Futsal: Seleção já está nos oitavos”

- “Prioridade a um central: Sporting acelera procura para o mercado de inverno”

- “Futsal: Portugal ruma aos oitavos do Mundial”

- “Benfica: Um sabor que escapava há 10 anos”

- “FC Porto: O caso especial de Diogo Costa”

- “Liga Europa. Estrela Vermelha-Braga (2-1): Ineficácia e imaturidade”