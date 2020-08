Público:

- "Primeiro-ministro libanês afasta-se com protesto contra o sistema que o manteve"

- "Estado nega apoio a recibos verdes com regra que não está na lei"

- "Doentes covid nas UCI de volta aos números de há quase 5 meses"

- "MP quer Jorge Jesus a testemunhar contra Rui Pinto"

- "1954-2020 Waldemar Bastos O adeus de uma voz de Angola... e do mundo"

- "Brasileiros Pandemia mudou os planos aos estudantes, mas o regresso está fora de causa"

- "Espaço Planeta-anão Cere esconde um mundo oceânico guardado no seu interior"

Jornal i:

- "Hidrogénio. A galinha dos ovos de ouro do Governo que muitos dizem ser um embuste"

- "Festa do Avante! 'António Costa pediu a esquerda em casamento no debate do Estado da Nação e o Avante é a festa da despedida de solteiro'"

- "Marcelo veta nova lei do mar"

- "Olavo Bilac foi tocar para o Chega e arrependeu-se. Ventura fala em medo"

- "Beatas no chão. ASAE vai usar fita métrica para saber quem é o culpado"

- "Etiópia pode deixar o Egito sem o rio Nilo. Já se fala em guerra"

- "Waldemar Bastos. Morreu um dos maiores músicos da língua portuguesa"

Jornal de Notícias:

- "Entrevista a Marega 'Não são as t-shirts com slogans contra o racismo que vão mudar as coisas'"

- "Transporte de alunos no interior custa até oito vezes mais às câmaras"

- "Máscaras Médicos recomendam uso mesmo ao ar livre"

- "Interesse no julgamento de Rui Pinto obriga a mudança para sala maior"

- "Algarve Polícias detidos faziam segurança a carregamento de cocaína"

- "Líbano Milhares em protesto na rua forçam queda do Governo"

- "Gaia e Espinho Guardiãs despedem-se das passagens de nível"

- "Benfica Central Vertonghen é alvo prioritário"

Negócios:

- "Banca sobe exposição aos setores mais vulneráveis"

- "Alojamento local prefere rendas curtas a rendas seguras"

- "Elevo quer suspender expansão do metro do Porto em tribunal"

- "Acordo com a Azul tira 42% ao valor da TAP em três meses"

- "Indústria Carlyle põe Logoplaste à venda em negócio de mil milhões"

- "Apoio extraordinário Isenção da TSU depende do número de trabalhadores antes da pandemia"

Correio da Manhã:

- “Polícias caçados com 18 milhões em 'coca' - Agentes ao serviço da PSP no Algarve apanhados na Azambuja”

- “Jesus aperta jogadores do Benfica”

- “Cem mil empregos em risco no comércio”

- “Marcelo promove Armação de Pera”

- “Mata mulher para impedir queixa”

O Jogo:

- “Guerra de estrelas - Portugal recebe a partir de amanhã a decisão a oito da Liga dos Campeões”

- “Há cinco jogadores portugueses que podem levantar a taça”

- ”Liga Europa: Bruno Fernandes apura Man. United, Inter também está nas ‘meias’”

- “Pinto da Costa ao ataque – ‘Em janeiro estávamos falidos, mortos e o nosso treinador de malas aviadas’”

- “Filhos de Conceição já treinam na equipa B”

- “Jesus volta 4057 dias depois”

- “Sporting: Amorim sem primeiras escolhas”

Record:

- “Benfica foi buscar Waldschmidt - Rui Costa e Tiago Pinto na Alemanha para contratar avançado”

- “Adán é leão – contratação anunciada após final da Champions”

- “Pai de Lyianco confirma negociações – ‘Feliz por ser uma das opções do clube’”

- “Sérgio quer armas para bater Jesus”

- “Liga Europa: Ninguém pára Bruno”

A Bola:

- “Waldschmidt fechado na Alemanha - Avançado do Friburgo já não foge ao Benfica”

- “Motociclismo: Acelera, Portugal – Depois da Champions e da Fórmula 1 foi oficializado o regresso do MotoGP ao nosso país”

- “Conceição na agenda do Inter – Se Antonio Conte deixar o cargo”

- “Sporting: Torino rejeitou oferta por Lyanco”

- “Fórmula E – ‘Não é a Fórmula 1 mas a sensação é incrível’ [Félix da Costa]”